En hızlı büyüdüğü pazar Türkiye oldu
Bundan 9 yıl kadar önce giren Amerika merkezli Jeunesse Global, en yüksek büyüme sağlanan pazarın Türkiye olduğunu açıkladı. Şirket iki yıl kadar önce faaliyet aldığı Türkiye ofisi sonrası, bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Markanın, dünya genelinde 145 ülkede faaliyet gösterdiğini aktaran Jeunesse Türkiye Genel Müdürü Devrim Hamaratlar, 2017 yılında gerçekleştirdikleri satışlarla, Avrupa ülkeleri arasında İtalya, Almanya ve Rusya’nın ardından 4’üncü sırada yer aldıklarını belirtti.
Genç ve dinamik nüfus yapısıyla Türkiye’nin potansiyeli yüksek bir pazar olduğuna işaret eden Hamaratlar, 2018 yılında Avrupa'da üçüncülüğü, 2019'da ise lider olmayı hedeflediklerini açıkladı.
Hamaratlar açıklamasının devamında “Ürünlerimizi direkt kullanıcıya gönderiyoruz. Kullananlar aile ve arkadaş çevreleri için de sipariş veriyorlar. Bazı müşterilerimiz de bizden alıp çevrelerindekilere satabiliyorlar” dedi.
GALATASARAY'IN SPONSORU
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü’yle yaklaşık 1.1 Milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması imzaladıklarını da hatırlatan Hamaratlar, bu konuda Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nden de teklif aldıklarını açıkladı.
Anadolu kulüplerinden de çok sayıda teklif aldıklarını söyleyen Hamaratlar, Brezilya Olimpiyat Stadyumu’na Jeunesse Arena olarak sponsor olduklarını da hatırlattı.
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