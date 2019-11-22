En ‘hava’lı millet bahçesi

Atatürk Havalimanı’nın ‘Millet Bahçesi’ olarak tasarlanan proje çalışmaları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan koordinasyon toplantılarında millet bahçesi ile sahil şeridinin ilişkilendirilmesi planlandı. Eski havalimanı, 855 metre uzunluğunda yayalara özel bir viyadükle, Marmara Denizi’ne bağlanacak. Tamamı 8 milyon 540 bin metrekare olan Atatürk Havalimanı arazisine ait master planda, 2 milyon metrekarelik alan rekreasyon alanı olarak belirlendi. Master plana göre tüm arazinin yüzde 30’u genel havacılık, yüzde 9’u askeri alan olarak hizmet vermeye devam edecek. Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı gibi fonksiyonlara ayrıldı.

ANA KAPI YEŞİLKÖY’DE

Millet bahçesinin, trafiğin yoğun olduğu D100 Karayolu yakınındaki ana girişi, araç trafiğini rahatlatmak, yaya ve bisiklet girişlerini daha elverişli hale getirmek amacıyla, güneydeki Yeşilköy ve Eski Havaalanı Caddesinin kesiştiği noktaya alınacak. Doğuda Atatürk Havalimanı’nın iç ve dış hatlar terminali ile kapalı otopark yapısına hizmet veren girişi, yapıların bilim ve fuar merkezi kapsamında yeniden işlevlendirilip, yeni kurguya hizmet etmesi amacıyla kullanılmaya devam edilecek. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, bilim ve fuar, gençlik merkezi, konaklama alanları için, çevre yollardan ayrı yan girişler de kurgulandı. Ayrıca, mevcut ve planlanmakta olan metro istasyonları da projeye entegre edildi.

BİNLERCE AĞAÇ DİKİLECEK

25 bin ağaç dikilecek rekreasyon alanında 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, külliye konseptinde geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacak. Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlandı. Buradaki mevcut hangar yapıları, fiziksel özelliklerinden yararlanılarak, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecek.

TERMİNAL BİNASINA FUAR ALANI



Havalimanı 855 metre uzunluğunda yayalara özel bir viyadükle, denize bağlanacak.



Eski kapalı otopark ve dış hatlar terminaline ait binalar, fiziki özellikleri ile mevcut ve etkin toplu taşıma ağlarıyla beslenebilmesi göz önünde alınıp, fuar organizasyonlarına uygun şekilde dönüştürülerek kullanılacak. Mevcut yapılara, kapalı spor salonları gibi fonksiyonlar verilip, tenis, voleybol, basketbol sahalarının yanı sıra, geleneksel spor dalları projeye entegre edilecek. Dünya Ticaret Merkezi yakınındaki bölüm, proje kapsamında yapılması planlanan fuar alanı, müze gibi projeleri destekleyecek bir konaklama alanı olarak kullanılacak. Olası bir afet durumunda acil barınma alanı olarak, yaklaşık 122 bin 100 metrekare afet toplanma alanı da planlanıyor. 2 milyon metrekarelik millet bahçesi de geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek. Yaklaşık 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait, içinde küçük yapılar barındıran ve Çobançeşme Fidanlığı olarak kullanılan alan, proje kapsamında yaşlı bakım merkezi olarak düzenlenecek. Havalimanının güney kesiminde konumlanan askeri alan ile kullanımına devam edecek genel havacılık alanında, alanı kullanacak uçakların bakımları için gerekli hangar yapıları ile devlet konukevi yerleşkesi planlanıyor.

2023’E KADAR TÜM PROJELER TAMAMLANACAK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 7 millet bahçesinin açıldığını, 3’ünün projesinin, 5’inin inşaatının devam ettiğini söyledi. 2021 yılı sonuna doğru hizmete alınması beklenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin de arasında bulunduğu proje çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, şu açıklamada bulundu: “Artık inşa edeceğimiz şehirlere, medeniyetimizin şehir tecrübesi ve birikimini, günümüz

dünyasının ihtiyaçlarıyla birleştirerek ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükselten, kimlikli, yeşil, çevreye duyarlı, medeniyet anlayışımıza, tarihimize ve yatay mimariye uygun şehirler inşa edeceğiz. ‘Hüner, bir şehir inşa etmektir’ diyen Fatih Sultan Mehmet’ten 565 yıl sonra, O’nun emanetini, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeniden imar ediyoruz. Açılışlarını yapmaya devam edeceğimiz millet bahçeleri, bu emanete duyduğumuz sadakatin göstergelerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefine yönelik çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. 6 ilde, büyüklüğü 4 milyon 900 bin metrekare olan 13 millet bahçemizin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla geçekleştirdik.”

KİŞİ BAŞI 15 M2 YEŞİL ALAN

Şu an Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesinin inşa edildiğini belirten Bakan Murat Kurum, “32 ilimizde de 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul’da üzerinde çalıştığımız millet bahçelerini yaptığımızda, kişi başı yeşil alan miktarı yaklaşık yüzde 10 artacak. İstanbul’da kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılına kadar 15 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 81 ilde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 60 ilde, yaklaşık 35 milyon metrekare alanda, 134 millet bahçesi belirledik. Bugün bu proje, illerimizi aştı, ilçelerimizden, beldelerimizden talep almaya başladık. Kalan 121 millet bahçemizin proje ve inşaat çalışmaları devam ediyor. 2020 yılında, 38 ilde millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 2023 yılına kadar tüm millet bahçesi projelerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.