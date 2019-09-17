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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.09.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

En havalı festival bugün başladı

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En havalı festival bugün başladı

TEKNOFEST’19’un resmi açılış töreni Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Gün boyunca nefes kesen gösterilere, yerli ve milli araçların sergilenmesine sahne oldu. Festival 22 Eylül tarihinde sona erecek.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST (İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

En havalı festival bugün başladı
"HAYAL ETMEKTEN VE O HAYALLERİN PEŞİNE DÜŞMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak" dedi.

En havalı festival bugün başladı
Varank, katılımcı gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz. Sizlerle yol yürümek için varız" diye konuştu. Bakan Varank, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye’yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu’nun her tarafına yayılacak" şeklinde konuştu.
En havalı festival bugün başladı
"GÖKYÜZÜNE BAKAN HER BİR ÇOCUĞUN GÖZLERİNDEKİ PARILTI, EN KIYMETLİ UMUT IŞIĞIMIZDIR"

Selçuk Bayraktar da bir konuşma yaparak, Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan böyle Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye’nin yol haritası olarak milletçe sımsıkı sarıldığımız, ortak idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek ’Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" şeklinde konuştu.

En havalı festival bugün başladı
RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Selçuk Bayraktar açılış butonuna bastı. Festival 22 Eylül tarihinde sona erecek.

En havalı festival bugün başladı

En havalı festival bugün başladı

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