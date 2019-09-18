En havalı festival

TÜRKİYE’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Demirören Medya Grubu’nun sponsorları arasında yer aldığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’in ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 77’ye herkesin katıldığı festivalde gençler geliştirdikleri teknolojileri tanıtırken, askeri alandaki yeni nesil ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra Rus savaş uçağı SU-35’in gösterileri nefes kesti. Düzenlenen yarışmalardaysa droneler ve robotlar kıyasıya mücadele etti.

19 KATEGORİDE YARIŞMA

17-22 Eylül arasında ziyaretçileri bekleyen TEKNOFEST, “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkıyor ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefliyor. 81 il, 122 ülkeden 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TEKNOFEST’te uçan araba yarışması, mini jet radyal kompresör tasarım yarışması, turbo fan motor tasarım yarışması, robotik yarışmalar, İstanbul uluslararası buluş fuarı, TÜBİTAK üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları, yurtdışındaki Türk bilim insanları kurultayı da gerçekleştiriliyor.

BAKAN VARANK’TAN ‘İCAT ÇIKARIN’ ÇAĞRISI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in ilk gününde stantları gezerek, gençlerin geliştirdiği teknolojileri ve yenilikleri inceledi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız” dedi. Düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak. Bizim geleceğe yönelik çok iddialı hedeflerimiz var. İlgi alanınız ne olursa olsun, yaptığınız işin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışın” şeklinde konuştu.

15 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTIK

TEKNOFEST’in açılışında konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da 15 yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’nin milli ve özgün insansız hava araçlarını geliştirme yolculuğuna çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Allah’a şükürler olsun, bu süre boyunca ülkemiz binlerce kişinin alın teri ve akıl teriyle, sadece İHA’larda değil pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdi. Teknofest, bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yerin adı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan böyle Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye’nin yol haritası olarak milletçe sımsıkı sarıldığımız, ortak idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz.”



TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup’ta dünyanın en yetenekli pilotları hünerlerini sergiledi.

TİM GİRİŞİMCİLERİ ÖNE ÇIKARDI

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), İnovaTİM, İnoSuit, İnovaLİG, TİM-TEB Girişim Evleri projelerinin sergilendiği TİM Çadırı ile TEKNOFEST’te yer aldı. İnovaTİM tarafından gerçekleştirilen Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik atölyelerinde katılımcılar inceledikleri örnekleri uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı buldular. TİM Başkanı İsmail Gülle, inovasyon ve teknoloji alanında destekledikleri projelerle yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını söyledi.



Baykar tarafından geliştirilen, Cezeri Uçan Araba ilk kez TEKNOFEST’te sergilendi.

ASKERİ TEKNOLOJİLER DİKKAT ÇEKTİ

SAHA İstanbul üyesi firmalar, yüzde 100 yerli ürünlerini TEKNOFEST’te hem gençlere hem de profesyonellere tanıttı. İşte öne çıkan teknolojiler:

· Tam sızdırmaz askeri el bilgisayarı: Zorlu ortamlarda, taktik sahalarda ve farklı tipte araçlarda kullanılmak üzere Pavotek Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan yüksek performanslı askeri bilgisayar, ergonomik tasarımı ile bir asker tarafından kolayca taşınabiliyor ve hareket halinde çalıştırılabiliyor.



Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk kez görücüye çıktı.

· İnsansız hava aracı iç haberleşme kontrol ve yönetim sistemi: Sistem, İHA iç ve dış haberleşme, İHA görüntülerinin aktarılması ve İHA’daki ‘Flip-Flop’, iniş takımları, motor gibi tüm sensörlerin uçuş bilgisayarı ile koordineli olarak yönetilmesini sağlıyor.

· Helikopter Engel Tespit ve Uyarı Sistemi (HETS): Uçuş ekibinin görevini emniyetli şekilde yapmasını tehdit eden doğal ve yapay engelleri sesli ve görsel olarak önceden tespit ederek uyaran, pilotlara yeterli süre öncesinde önlem almasını sağlamak üzere kullanılan bilgisayar tabanlı yardımcı bir seyrüsefer sistemi.



SU-35 savaş uçağının gösterisi ilgiyle izlendi.

SAVUNMA ŞOV



MİLLİ Muharip Uçağı’nın birebir ölçülerdeki modeli Türkiye’de ilk kez Teknofest’te sergilenirken, “Uçan Baluk” olarak da bilinen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) ilk prototipi ilk kez görücüye çıktı. Rusya’nın SU-35 savaş uçağının gösterisinin ilgiyle izlendiği Teknofest’te ayrıca katılımcılar, Türk Hava Kuvvetleri’nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri’nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.



TEKNOFEST’te Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1’i sergiledi.

HER GÜN EN AZ 150 BİN KİŞİ

Teknofest’le ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Baykar Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bu yıl bir milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Teknofest, ikinci yılında ulaşım kolaylığı olması açısından bir de Atatürk Havalimanı altyapısı iyi olmasından dolayı, ilk yıl tecrübe daha hazırlıklı olduk. Beklentimiz her gün 150 bin kişiydi. İlgi çok yüksek, enerji de çok yüksek. Stantlarda hava gösterilerinde her yerde çok farklı etkileşim var. Milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirebilmemiz için gençlerimiz bizim için çok kritik. Firmalar burada ticari bir çaba içinde değil. Herkes kendi kabiliyetini gençlere açıyor. Türkiye’de son 15 yılda savunma sanayiinde atılan adımlarla, firmalar bir yere geldi. Bundan 10 sene önce hiçbir savunma firması ürününün yanına yaklaştırmıyordu.

Dünyada bu organizasyonun bir örneği yok. 17 bin 773 takımın katıldığı, bu kadar hava gösterisinin olduğu, firmaların bu kadar deneyim yaşattığı örnek yok dünyada. Bu bir motivasyon aşılıyor. Bunu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. 1071 Malazgirt zaferinden bu yana Anadolu coğrafyasında hür yaşayan 30 Ağustos zaferiyle istiklaline sahip çıkan ve en son 15 Temmuz destanında kendi elleriyle kendi istikbalini muhafaza eden bu milletin bu çetin coğrafyada bağımsız bir şekilde yaşamasının teminatı.”