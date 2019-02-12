En güvenli işbirliği

Japon Secom ve Çalık Holding’in iştiraki Aktif Bank’ın yüzde 50 ortaklığı ile kurulan Secom Aktif, yaşam teknolojileri sektörü olarak ifade edilen alanda dijital teknolojileri kullanarak bireysel ve kurumsal müşterilere uçtan uca güvenlik hizmetleri sunacak. Geçen yıl elde ettiği 9 milyar doları aşan geliri ile dünyanın 4 büyük güvenlik şirketinden biri olan Secom’un Başkanı Yasuo Nakayama, “Şu anda 18 ülkede faaliyetteyiz. Yeni büyüme alanı olarak Türkiye’yi seçtik. 2025’e kadar Türkiye’de yüzde 10 pazar payı ile güvenlik alanında ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz” dedi. Büyümek için Türkiye’yi seçmelerinin birçok sebebi olduğunu kaydeden Nakayama, “Türkiye’nin müthiş büyüme potansiyeli, genç nüfusu, konumu ve çalışkan insanları elbette çok önemli sebepler. Ancak Çalık Holding’in şirket kültürümüzle uyumu belki de en önemli sebep oldu. Malatya’nın kayısısı ve Japonya’nın kirazı bizi birbirimize yaklaştırdı. Bu daha başlangıç, önümüzdeki dönemde yatırımlarımız artarak devam edecek.” diye konuştu.

PASOLİG FIRSAT YARATIYOR

Henüz Türkiye’de ne kadar yatırım yapacaklarına tam olarak karar vermediklerini söyleyen Nakayama, şunları kaydetti: “Orta ve uzun vadede hedeflerimize uygun şekilde Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde son teknolojiyi kullanarak en üst kalitede güvenlik hizmeti sunacak yeteneğimiz var ancak biz bunu Türkiye’de Çalık Grubu ile yapmak istiyoruz. Aktif Bank’ın dijital altyapısı çok heyecen verici. Örneğin Pasolig’in 4 milyon üyesi var. Bu önemli bir rakam. Pasolig ve benzeri fırsatları değerlendireceğiz. Türkiye’de son derece aktif olacağız. Önümüzdeki dönemde sağlık sektöründe de yatırım yapabiliriz. Secom, güvenlik ve Latince iletişim kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Biz Türkiye’ye verdiğimiz güvenlik hizmetleriyle huzur vermeye, Türk insanına ‘kaygısız’ bir yaşam sunmaya geldik.” Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un da katıldığı ortaklık imza töreninde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise, yaşam teknolojileri alanında yapay zekâ kullanınımın giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Secom Aktif ile kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dijital dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak büyüyeceğiz” dedi.

ENGELLİYE ROBOT DESTEĞİ

18 ülkede 60 bin çalışanı ile faaliyet yürüten Secom, bireysel ve kurumsal müşterilerine yapay zekanın kullanımı ile ev ve işyeri bina güvenliğinden, doğal afetler ve mal varlığının korunması için sigorta hizmetine, kişisel yer saptama için GPS hizmetlerinden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için robot hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda güvenlik ve yaşam teknolojileri hizmetleri sunuyor.