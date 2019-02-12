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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En güvenli işbirliği

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En güvenli işbirliği

Çalık Holding, dünyanın önde gelen entegre güvenlik sağlayıcılarından Japon Secom ile ortaklık kurarak yeni bir sektöre daha adım attı.

Japon Secom ve Çalık Holding’in iştiraki Aktif Bank’ın yüzde 50 ortaklığı ile kurulan Secom Aktif, yaşam teknolojileri sektörü olarak ifade edilen alanda dijital teknolojileri kullanarak bireysel ve kurumsal müşterilere uçtan uca güvenlik hizmetleri sunacak. Geçen yıl elde ettiği 9 milyar doları aşan geliri ile dünyanın 4 büyük güvenlik şirketinden biri olan Secom’un Başkanı Yasuo Nakayama, “Şu anda 18 ülkede faaliyetteyiz. Yeni büyüme alanı olarak Türkiye’yi seçtik. 2025’e kadar Türkiye’de yüzde 10 pazar payı ile güvenlik alanında ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz” dedi. Büyümek için Türkiye’yi seçmelerinin birçok sebebi olduğunu kaydeden Nakayama, “Türkiye’nin müthiş büyüme potansiyeli, genç nüfusu, konumu ve çalışkan insanları elbette çok önemli sebepler. Ancak Çalık Holding’in şirket kültürümüzle uyumu belki de en önemli sebep oldu. Malatya’nın kayısısı ve Japonya’nın kirazı bizi birbirimize yaklaştırdı. Bu daha başlangıç, önümüzdeki dönemde yatırımlarımız artarak devam edecek.” diye konuştu.

PASOLİG FIRSAT YARATIYOR

Henüz Türkiye’de ne kadar yatırım yapacaklarına tam olarak karar vermediklerini söyleyen Nakayama, şunları kaydetti: “Orta ve uzun vadede hedeflerimize uygun şekilde Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde son teknolojiyi kullanarak en üst kalitede güvenlik hizmeti sunacak yeteneğimiz var ancak biz bunu Türkiye’de Çalık Grubu ile yapmak istiyoruz. Aktif Bank’ın dijital altyapısı çok heyecen verici. Örneğin Pasolig’in 4 milyon üyesi var. Bu önemli bir rakam. Pasolig ve benzeri fırsatları değerlendireceğiz. Türkiye’de son derece aktif olacağız. Önümüzdeki dönemde sağlık sektöründe de yatırım yapabiliriz. Secom, güvenlik ve Latince iletişim kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Biz Türkiye’ye verdiğimiz güvenlik hizmetleriyle huzur vermeye, Türk insanına ‘kaygısız’ bir yaşam sunmaya geldik.” Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un da katıldığı ortaklık imza töreninde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise, yaşam teknolojileri alanında yapay zekâ kullanınımın giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Secom Aktif ile kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dijital dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak büyüyeceğiz” dedi.

ENGELLİYE ROBOT DESTEĞİ

18 ülkede 60 bin çalışanı ile faaliyet yürüten Secom, bireysel ve kurumsal müşterilerine yapay zekanın kullanımı ile ev ve işyeri bina güvenliğinden, doğal afetler ve mal varlığının korunması için sigorta hizmetine, kişisel yer saptama için GPS hizmetlerinden, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için robot hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda güvenlik ve yaşam teknolojileri hizmetleri sunuyor.

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