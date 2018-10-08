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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BURSA (AA)
08.10.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

"En fazla ürün kaybı yüzde 68 ile kök yumrulu bitkilerde"

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"En fazla ürün kaybı yüzde 68 ile kök yumrulu bitkilerde"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, gıdalarda tarımsal üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca kayıpların meydana geldiğini belirterek, "Avrupa'daki farklı gıda gruplarına baktığımızda ağırlık bazında en fazla ürün kaybının yüzde 68 ile kök yumrulu bitkilerde olduğunu görmekteyiz" dedi.

KAYACAN, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi" kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından hazırlanan "Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali" tanıtımında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun hızla arttığını, 2050 yılında 9 milyar olacağının tahmin edildiğini söyledi. 

Tarımsal gereksinim için gerekli doğal kaynaklar üzerindeki baskının her geçen gün arttığını belirten Kayacan, gelecek nesillere sağlıklı gıda sağlamanın çok zor hale geldiğini vurguladı. 
Kayacan, gıdalarda tarımsal üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca kayıpların meydana geldiğini anlatarak, şunları kaydetti: 

"Bu kayıplar, tarımsal üretimde, taşıma ve depolamada, işleme ve paketlemede, dağıtım ve satışta en sonunda da tüketim noktasında olmaktadır. Avrupa'daki farklı gıda gruplarına baktığımızda ağırlık bazında en fazla ürün kaybının yüzde 68 ile kök yumrulu bitkilerde olduğunu görmekteyiz. Bu grubu yüzde 55 ile meyve ve sebze grubu takip etmektedir. En az ürün kaybı ise süt sektöründe oluşmaktadır." 

Taze meyve ve sebzedeki kaybın diğer tarımsal ürünlerdeki kayıpların iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Kayacan, "Üretmek kadar pazarlamak da önemli. Önümüzdeki süreçte yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu da sahadaki üreticimize kadar bilimsel bir dokunuşla yapabiliriz. Bu bilimsel dokunuşu da TAGEM olarak biz yapmayı taahhüt ediyoruz. Tüm herkese kapılarımız açık." ifadelerini kullandı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu yılın başlarında hayata geçirilen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi"nin önemli olduğunu kaydetti. 

Aktaş, projenin, dünyada milyonlarca insanın gıdaya ulaşmakta güçlük çektiği bir dönemde kayıp ve israfın önlenmesi noktasında önem taşıdığını vurgulayarak, AB tarafından desteklenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortakları arasında bulunduğu hasat sonrası ürün kaybı projesinin sektörde çalışan kişilerin yeterliliklerini artırmayı ve kayıpları en aza indirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Toplantıya, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve davetliler katıldı. 

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