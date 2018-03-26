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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.03.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

En fazla üniversiteli işsiz sosyal hizmetlerde

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En fazla üniversiteli işsiz sosyal hizmetlerde

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7'yi bulurken, işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'de işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerde işsizlik oranı yüzde 5,8 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 11,6 olarak belirlendi.

İlkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,1, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,2, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 13,3, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,9 olarak tespit edildi.

Geçen yıl itibarıyla 7 milyon 350 bin yüksekokul ve üniversite mezunundan, 930 bini işsiz kaldı, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu.

İŞSİZLİKTE SOSYAL HİZMETLER, SANAT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 3'TE

Yükseköğrenim mezunların arasında işsizliğin en yüksek görüldüğü alan yüzde 26,4 ile sosyal hizmetler olarak belirlendi. Toplam 70 binlik iş gücüne rağmen 51 bin civarında mezunun istihdam edildiği bu alanda, 18 bini aşkın kişi işsiz kaldı.

İkinci sırada yüzde 20,4 ile sanat alanı yer alırken, 222 bin kişilik iş gücüne rağmen 177 bin kişinin istihdam edildiği bu dalda, işsiz kalanların sayısı 45 bini buldu. Bunu yüzde 19,9 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 19,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 18 ile iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri izledi.

İşsizlik oranları üniversitelerde genel işsizlik ortalamasının üzerinde kalan diğer alanlar ise şöyle:

"Diller yüzde 16,4, biyoloji, çevre ve ilgili birimler yüzde 16, fiziki bilimler yüzde 15,7, sosyal bilimler ve davranış bilimleri yüzde 15,2, kişisel hizmetler yüzde 14,3, imalat ve işleme yüzde 14,2, matematik ve

istatistik yüzde 14, mimarlık ve inşaat yüzde 13,5, iş ve yönetim yüzde

13,2,"

 EN DÜŞÜK ORANLAR GÜVENLİK HİZMETLERİNDE

Öte yandan işsizlik oranı en düşük alan, yüzde 5 ile güvenlik hizmetleri oldu. 129 binlik iş gücünün sağlandığı alanda sadece 7 bin kişi işsiz kaldı.

Mühendislik yüzde 9, sağlık yüzde 9,6 ve eğitim yüzde 9,7 ile işsizlik oranının düşük olduğu diğer alanlar olarak belirlendi.

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