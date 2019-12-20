En fazla poliçe trafik ve BES’te

Tüketiciler en fazla trafik sigortası yaptırıyor. Trafiği, sırası ile kasko, sağlık, zorunlu deprem sigortası ile bireysel emeklilik izliyor. HDI Sigorta’nın İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü ‘Sigorta ve Sigortalılık Algısı’ araştırmasının sonuçları İstanbul Üniversitesi binasında bir toplantı ile açıklandı. Araştırma, toplumun sigortaya bakış açısı ve beklentilerini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, trafik sigortası, BES, kasko, sağlık ve DASK en fazla yaptırılan sigortalar. Sayısal verilere göre Türkiye’de yüzde 25 oranı ile en fazla trafik sigortası yaptırılıyor, bunu yüzde 23’lük pay ile BES, yüzde 13’lük payla kasko sigortaları takip ediyor. Araştırmaya katılanlardan 25-34 yaş aralığında sigorta sahibi olanların oranı yüzde 58’e geriliyor, 35-44 yaş arasında ise bu oran yüzde 74’e yükseliyor.

TEMEL NEDEN, GÜVENCE

Bireylerin sigorta yaptırmasında temel motivasyon ‘güvence’ olarak ortaya çakıyor. Sigorta türlerine göre sigorta yaptırma nedenlerinde bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Kasko, hayat, sağlık sigortalarında ‘garanti altına almak’ duygusu yatarken; BES’te, ‘kendini güvence altına almak, birikim’ ağır basıyor, trafik, zorunlu deprem sigortasında ise ‘zorunluluk, önlem alma’ algısı ağır basıyor. Araştırmaya göre halihazırda sigortası olanların yüzde 69’u gelecek bir-iki yıl içinde yeni bir sigorta yaptırmayı ya da mevcut sigortalarını devam ettirmeyi düşünüyor. Herhangi bir sigortası olmayanlar arasında sigorta yaptırma eğilimi ise yüzde 20.

Toplantıda konuşan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, araştırmadan çıkan sonuçların toplumun taleplerini, sigortacılığa güvenini ve yaşam biçimlerini, sigorta algıları üzerindeki etkilerini ortaya koyduğunu belirterek, “Araştırmanın çok kıymetli sonuçları var. Belki birçoğunu biliyorduk ama bilmediğimiz birçok çarpıcı sonuç çıktı” dedi. Hacıoğlu, araştırma sonuçları hakkında da şu bilgileri verdi: “Araştırmaya göre, zorunlu trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası, kasko sigortasında sigortalılık süresini uzun. Burada çarpıcı olan kasko. DASK var ve DASK’ı da çok zorlayıp elektrik dairelerine koyduğumuz için insanlar almak zorunda kalıyor; biz satmıyoruz. Kendimizi kandırmayalım, insanlar almak zorunda kalıyor.Dolayısıyla bizim satmak için çaba sarf etmemiz

lazım.

KONSOLİDASYONA HAZIR OLMALI

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sigorta sektörü ile ilgili de değerlendirmeler de bulunarak, sektörde konsolidasyona hazır olmak gerektiğini, HDİ olarak son bir buçuk senede 2 tane sigorta şirketi satın aldıklarını ve konsolidasyona katkıları olduğunu söyledi. Hancıloğlu, “Konsolidasyon kötü bir şey değildir, ayıp bir şey değildir, olması gerektiği için oluyordur. Daha iyi yönetilmeyen, daha iyi yönetilenler tarafından satın alınıyordur. Kamuda da buna böyle bakıyorum” dedi.

Sigortalılık oranının çok düşük olduğunu, bunun da sigortacılar için bulunmaz nimet olduğunu belirten Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç bir nüfusumuz var. Yabancılar bunun için burada. Poliçe satacak o kadar çok insan var ki. Algı çok önemli, bu araştırma da onu gösteriyor bize. Biz maalesef anlattığımızı düşünüyoruz ama karşıdaki onu almıyorsa ne anlatıyorsanız anlatın sonu hikaye. Sigortacılar olarak iğneyi kendimize batırmamız lazım. Bizim en büyük önceliğimiz, vatandaşa özellikle sigortasız olana veya sigortaya uzak olana sigortayı anlatmak olmalı. Kadercilik, gelir dağılımı dengesizliği gibi birçok şey sayabiliriz ama bunların hepsi bahane. Sonuçta bir ihtiyaç var, bir kayıp var. Kayıp gününde de insanların yanında olmak gibi güzel bir olgu var. Önce iş bize düşüyor.”

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇLAR

-Altın, vadeli TL hesabı en çok kullanılan yatırım araçları. Bunları dolar, Euro, gibi döviz araçları takip ediyor.

- Sigorta kelimesi zihinlerde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve güvence, teminat, garanti kavramlarıyla yer ediyor.

- Sigortası olanların yüzde 69’u yeni sigorta yaptırmayı ve mevcudu devam ettirmeyi düşünüyor. Sigortası olmayanların sigorta yaptırma eğilimi ise yüzde 20’lerde.

- Sigorta yaptırmama nedenlerinin başında ihtiyaç olmaması ve ekonomik nedenler geliyor.

- Yaptırılması düşünülen sigortaların başında sağlık, BES, hayat sigortası

geliyor.

- 25-34 yaş arası gençlerde sigorta türlerini sayanların oranı düşüyor.

- Dini inancının gereklerine göre yaşayanlar arasında sigorta sahibi olmamam oranı yüksek.