En etkili 50 kadın

DÜNYA eğlence sektörünün sesi olan Amerikan Variety dergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde küresel eğlence sektörünün en etkili 50 kadınını belirledi. Sinema, televizyon ve müzik gibi tüm eğlence sektöründe başarılı olmuş kadın isimlerin yer aldığı listedeki tek Türk ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı oldu. Begümhan Doğan Faralyalı, J.K. Rowling, Emma Watson, Salma Hayek, Sonia Friedman ve Sally Caplan gibi isimlerle aynı listede yer aldı. Eğlence endüstrisinin dünyada 2 trilyon dolarlık pazara ulaştığı belirtilirken, bu alanda kadınların gücünün de arttığı dile getiriliyor.

EN FAZLA ABD’DEN

Türkiye’den sadece Begümhan Doğan Faralyalı’nın yer aldığı küresel eğlence sektörünün en etkili 50 kadını 2018 yılında ilk kez yayınlandı.



Bu yıl ilk kez yayınlanan listede Çin’den Almanya’ya, Rusya’dan Avustralya’ya, Nijerya’dan Katar’a, Danimarka’dan Fransa’ya kadar birçok ülkeden 50 kadın yer aldı. Variety dergisinin editörleri sanatçılar, yöneticiler ve yapımcıların yer aldığı listeyi belirlerken, bu isimlerin küresel kadın hakları alanında yaptıkları çalışmalara da dikkat edildi. Listede en etkili kadınlara sahip ülke İngiltere oldu. 12 İngiliz kadın listede yer almayı başardı. İngilizleri ise bu alanda 5 Çinli kadın takip etti. İtalyanlar ise 4 etkili kadın ile listede yer aldı.

ORTAK DEĞERLER HAREKETİ









Variety editörleri Begümhan Doğan Faralyalı’yı medya sahipliği, teknoloji ve televizyon dünyasındaki başarılarına göre değerlendirdi. Özellikle Begümhan Doğan Faralyalı’nın yurtdışı açılımına dikkat çeken editörler Türk özel televizyon sıçramasında etkin rol oynadığına, Kanal D’nin yayımladığı dizilerin uluslararası arenada başarılar elde ettiğini de vurguladı.

Ayrıca Faralyalı’nın Türkiye’de 15 Temmuz darbesi sonrası kutuplaşma karşıtı bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen “Ortak Değerler Hareketi”nin de kurucusu olduğunun altı çizildi.

AYDIN DOĞAN 500 İSİM ARASINDA YER ALMIŞTI

AMERİKAN Variety dergisi daha önce de eğlence sektörüne yön veren 500 etkili ismi belirlemişti. Sinema, televizyon, müzik, teknoloji ve oyun gibi tüm eğlence sektöründe başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listedeki tek Türk ise Doğan Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan olmuştu. Aydın Doğan, Google kurucusu Larry Page, Apple CEO’su Tim Cook, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı listede yer alıyordu.

Listede 362 ABD’li, 28 İngiliz, 20 Çinli, 16 Fransız, 15 Alman, 12 Hintli, 8 İtalyan, 6 İspanyol,4 Meksikalı, 2 Katarlı kendine yer bulurken, diğer ülkelerden Türkiye gibi bir ya da iki isim listeye girebildi.