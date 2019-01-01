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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En düşük MTV 861 lira oldu

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
En düşük MTV 861 lira oldu

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) bu yıl artış yüzde 15.9 olacak. Yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde belli olmuştu. Yüzde 23.73’lük oranın MTV’de uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyordu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre vergi yüzde 15.9 artacak. 1300 silindir hacminin altındaki otomobilin vergisi 743 liradan 861 liraya yükselecek.

HEDEF ENFLASYON OLDU

Vergi, harç ve cezaların ne kadar artacağı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Oran değişik de uygulanabiliyor. TÜİK’in açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olmuştu. Bazı cezalarda bu oran uygulandı. MTV’de ise hangi oranın uygulanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Yüzde 15.9’luk rakam Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan 2019 yılı hedef enflasyon rakamı.

NE KADAR MTV ÖDENECEK?

MTV yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme söz konusu olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 silindir hacminin altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı. 2019 yılında 861 liraya yükselecek. Aynı otomobilin değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan 947 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 34 liraya yükselecek. 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1301-1.600 aralığında olan bir otomobilin vergisi değeri 40 bin liranın altındaysa bin 294 liradan bin 500 liraya, değeri 40 bin-70 bin lira arasındaysa bin 423 liradan bin 650 liraya, değeri 70 bin liranın üstündeyse de bin 553 liradan bin 800 liraya çıkacak. Eğer otomobil 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmişse 1.300 silindir hacminin altındaki otomobilin vergisi 743 liradan 861 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmi için bin 294 liradan bin 500 liraya yükselecek. 4-6 yaş aralığında olan 1.300 silindir hacminin altındaki bir otomobilin vergisi 518 liradan 600 liraya çıkacak.

En düşük MTV 861 lira oldu

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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