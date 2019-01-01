En düşük MTV 861 lira oldu
Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) bu yıl artış yüzde 15.9 olacak. Yeniden değerleme oranı 3 Kasım tarihinde belli olmuştu. Yüzde 23.73’lük oranın MTV’de uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyordu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre vergi yüzde 15.9 artacak. 1300 silindir hacminin altındaki otomobilin vergisi 743 liradan 861 liraya yükselecek.
HEDEF ENFLASYON OLDU
Vergi, harç ve cezaların ne kadar artacağı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Oran değişik de uygulanabiliyor. TÜİK’in açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olmuştu. Bazı cezalarda bu oran uygulandı. MTV’de ise hangi oranın uygulanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Yüzde 15.9’luk rakam Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan 2019 yılı hedef enflasyon rakamı.
NE KADAR MTV ÖDENECEK?
MTV yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme söz konusu olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 silindir hacminin altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı. 2019 yılında 861 liraya yükselecek. Aynı otomobilin değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan 947 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 34 liraya yükselecek. 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1301-1.600 aralığında olan bir otomobilin vergisi değeri 40 bin liranın altındaysa bin 294 liradan bin 500 liraya, değeri 40 bin-70 bin lira arasındaysa bin 423 liradan bin 650 liraya, değeri 70 bin liranın üstündeyse de bin 553 liradan bin 800 liraya çıkacak. Eğer otomobil 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilmişse 1.300 silindir hacminin altındaki otomobilin vergisi 743 liradan 861 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmi için bin 294 liradan bin 500 liraya yükselecek. 4-6 yaş aralığında olan 1.300 silindir hacminin altındaki bir otomobilin vergisi 518 liradan 600 liraya çıkacak.
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