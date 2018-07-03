En düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira
GeriEkonomi En düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
03.07.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

En düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira

Haziran ayı enflasyon verisi sonrası milyonlarca memur emeklisinin beklediği açıklama da geldi. Maliye Bakanlığı: 'Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi.' Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir" denildi.. İşte detaylar

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, "Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

YÜZDE 5.59'LUK ARTIŞ

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda %5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %5,69 oranında artırılmıştır.

- 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon %9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %9,17 oranında artış sağlanmıştır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 133 LİRA

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL’den 3.133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL’den 2.149 TL’ye yükselmiştir.

Bu artışlar neticesinde 2018 yılı Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda yer alan Tablo 1’de gösterilmektedir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Piyasalarda Umutlu Bekleyiş
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?

İpekböceği kadınların yüzünü güldürdü

"Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir

En düşük memur maaşı 3 bin 133, memur emekli aylığı ise 2 bin 149 lira