En düşük 2 bin 578 TL

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak talepleri arasında vergi muafiyeti de yer aldı. Bu açıklamayla işçi konfederasyonları uzun yıllar sonra ilk kez asgari ücret konusunda bir araya gelmiş oldu. Üç konfederasyon adına düzenlenen ortak yaptığı basın toplantısında talepleri Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıkladı. Yeni açıklanacak 2020 yılı asgari ücretinde 2 bin 578 TL’nin altında olmayacak bir teklifi dikkate alacaklarını kaydeden Irgat, “Bunun altındaki bir rakama katılmayacağız” dedi. Asgari ücreti belirleyecek toplantının 24 veya 25 Aralık’ta yapılacağını belirten Irgat, “TÜİK’in asgari ücret tespit komisyonuna gönderdiği rakamlar iyi değil. O nedenle çok iyimser değiliz” açıklamasını yaptı.

İşçi konfederasyonların açıkladığı diğer ortak talepler ise şöyle sıralandı: “Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan ‘geçim şartları’ yaklaşımına öncelikle uyulmalı. Asgari ücret belirlenirken, işçinin ve ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı ve hesaplamalar buna göre yapılmalı. Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalı. Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalı. Asgari ücret, sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmeli. ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gereği ‘aile yardımı’ çalışmayan eş için uygulamaya konulmalı. Kamuda geçerli en düşük aylık tutarı, asgari ücret belirlenirken de dikkate alınmalı. Asgari ücret teşviki, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalı.”