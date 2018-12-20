En değerliler belli oluyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

En değerliler belli oluyor

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En değerliler belli oluyor

Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500” listesinin 2019 sonuçları 22 Ocak'ta Davos zirvesinde açıklanacak.

Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500” listesinin 2019 sonuçları 22 Ocak'ta Davos'ta gerçekleştirilecek "Dünya Ekonomik Forumu"nda duyurulacak.

Brand Finance tarafından her yıl “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500” listesi sonuçları dünya kamuoyuna duyuruluyor. Tüm sektör ve ülkeler bazında değerlendirme yapılarak oluşturulan araştırma, şirketlerin, yatırımcıların gelecek planlarını oluşturmada önemli ipuçları taşıyor. Bu nedenle merakla beklenen 2019 sonuçları ekonominin kalbinin attığı 22 Ocak'ta Davos'ta gerçekleştirilecek "Dünya Ekonomik Forumu"nda özel bir panelde açıklanacak.

Etkinlikte ayrıca önde gelen markaların üst yöneticilerinin (CEO) katılacağı "CEO'ların marka ve itibarının şekillenmesinde gelişen rolü" başlıklı panelde deneyimler paylaşılacak.

Söz konusu panelde, üst yöneticilerin hissedarların varlıklarını korumak için marka esnekliğini sağlamada yeterli olup olmadıkları masaya yatırılacak.
Şirketlerin yükselmelerinde veya dibi görmelerinde büyük etkisi olan etik yaklaşımlar da bu konuşmaların önemli bir parçası olacak, markanın, toplumsal etik değerler açısından duruşu sorgulandığında bu baskı karşısında nasıl bir tavır sergilemesi gerektiği üst yöneticilerin gündemlerinde yer alacak.

GEÇEN YIL ZİRVENİN SAHİBİ AMAZON'DU

Geçen yıl açıklanan 2018 sonuçlarına göre, 2017'de 106,4 milyar dolarlık marka değeriyle üçüncü sırada yer alan ve değerini 150 milyar 811 milyon dolara yükselten Amazon, dünya devi olmuştu.

Apple 146,3 milyar dolarlık değeri ile ikinci sırada yer alırken, Google 121 milyar dolarla zirveden üçüncü sıraya gerilemişti. Araştırmanın sonuçlarına göre, sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer alamamıştı.

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