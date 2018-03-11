En değerli portakal

2013’ten bu yana nisan aylarında Adana’da düzenlenen ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’ şehrin ve bölgenin en büyük organizasyonlarında biri haline geldi. Sadece karnaval için bu yıl Adana’ya 100 bin kişinin gelmesi beklenirken, 50 milyon TL’lik bir ekonomi yaratacağı ifade ediliyor. Kente dışarıdan gelenlerin yanı sıra yaklaşık 400 bin Adanalının da 20 milyon TL’lik bir iç ticaret hacmi oluşturacağı, tüm bu rakamlara hava ve kara ulaşımı ile diğer bazı harcamalar da eklendiğinde Portakal Çiçeği Karnavalı’nın ekonomisi 85 milyon TL’lik değere ulaşıyor. Karnaval’ın düzenlendiği günden bu yana tanıtım faaliyetlerinin reklam eş değeri ise 110 milyon TL’yi aştı.

DOLULUKLAR ARTIYOR

Adana’ya son 5 yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısında da yüzde 100’e yakın artış yaşandı. Bu rakamlara günü birlik gelenler, havayolunu kullanmayanlar ve konaklama yapmayanlar dahil edilmezken, 2017’de Adana’ya gelen turist saysı 1 milyon 94 bine ulaştı. 11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da düzenlenen karnaval sadece Adana’ya değil çevre illere de katkı sağlıyor. Karnaval süresince Tarsus ve Mersin’deki otellerin de doluluk oranları artıyor. Havayolu şirketleri, otobüs şirketleri çok sayıda ek seferler koyuyor. Adana’da gelen konuklar için ayrıca şehirde iki farkı bölgede binlerce kişinin konaklayacağı kamp alanları da kuruluyor.

ADANA’DA KEBAP BİTTİ

Karnavalın, toplumsal birlikteliği sağlama misyonunun yanında ekonomik anlamda kent kalkınmasını sağladığını dile getiren Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir babası Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Sosyal bir proje olarak başladı. Sonrasında ise tanıtım faaliyetleri ile bir turizm hareketini dönüştü. Adana’nın ‘marka kent’ olma yolundaki çabalarına da doğrudan katkı yaptı” dedi. Kentteki tüm otel ve restoranlarda, yeme-içme, eğlence noktalarında, mağazalarda, karnavalda stant açan yüzlerce küçük girişimcide, marketlerde, toptancı ve dağıtımcılarda, gıda üreticilerinde ve hatta taksicilerde bile ciddi bir hazırlık heyecanı olduğunun altını çizen Bozkurt, “Karnaval ile iç turizmin canlanması, Adana ekonomisinin hemen her sektöründe bir tür domino etkisi yaratıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı ilk bakışta sadece eğlence yönüyle göze çarpsa da, asıl varlığını Adana’nın ekonomisinde çok kısa sürede önemli etki yaratmasıyla göze çarpıyor. Karnaval döneminde kente milyonlarca liralık ek gelir girişi sağlanmış oluyor. Böylelikle Adana, turizm yoluyla ülke ekonomisine de katkı yapılıyor. Bir örnek vermek gerekirse 2015 yılındaki karnavalda kebap ile anılan bir Adana’da kebabın bittiği bilgisi verildi. Ekonomik anlamda katkıya en güzel örneklerden biri de budur” diye konuştu.

TUR ŞİRKETLERİNDEN KARNAVALA ÖZEL PAKET

BİREYSEL katılımcıların yanında, turizm acentelerinin ve tur şirketlerinin her geçen yıl artan bir ilgisini olduğunun altını çizen Ali Haydar Bozkurt, “İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından birçok turizm şirketi özel ‘Karnaval’ gezi paketi oluşturdular. Bunun yanında ayrıca Adana’da bulunan otellere yapılan rezervasyonlardan Türkiye genelinden olduğu kadar yurtdışından da taleplerin oldukça fazla olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.