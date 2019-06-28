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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.06.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

En çok üretim ve teslimat linyitte

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En çok üretim ve teslimat linyitte

Nisan ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 274 bin 796 ton, taş kömürü kokunda 372 bin 874 ton ve taş kömüründe 100 bin 496 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 896 bin 964 ton, taş kömüründe 2 milyon 181 bin 557 ton ve taş kömürü kokunda 410 bin 757 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,6 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 90,8 ve linyitte ise yüzde 106,4 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 51,7'si termik santrallere, yüzde 23'ü kok tesislerine, yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,1'si termik santrallere ve yüzde 8,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi. 

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