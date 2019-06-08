En çok şikâyet kredi faizinden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn çok şikâyet kredi faizinden
GeriEkonomi En çok şikâyet kredi faizinden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En çok şikâyet kredi faizinden

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
En çok şikâyet kredi faizinden

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) geçen yıl 69 bin 949 şikâyet ulaştı. Geçen yıl yapılan şikâyetlerde ilk sıralarda bireysel krediler ve kredi kartları yer aldı. 14 bin 148 şikâyetin geldiği bireysel kredilerdeki faiz, yüzde 4’lük şikâyet oranı ile öne çıktı. Bireysel kredilerden sonra en fazla şikâyet 13 bin 843 ile banka ve kredi kartlarından geldi.

BDDK’nın 2018 yılı faaliyet raporunda kuruma yapılan başvuruların dağılımına yer verildi. BDDK’ya gelen başvuruların yüzde 20.2’si bireysel krediler, yüzde 19.8’inin banka ve kredi kartları, yüzde 15.1’inin mevduat ve katılım fonu işlemleri, yüzde 12.4’ü yardım ve kredi talepleri, yüzde 6.2’si kredili mevduat hesabı işlemleri, yüzde 4.6’sı ticari ürünler, yüzde 4.4’ü alternatif dağıtım kanalları, yüzde 4’ü Sigorta/BES, yüzde 2.1’i banka dışı kuruluşlara ilişkin başvurulardan oluştu. Bireysel kredilere ilişkin şikâyetlerin yüzde 4’ü faizden, yüzde 4.8’i kredi notu, sicil affı ve kara liste sorunlarından ve yüzde 3’ü de kredinin erken ödenmesi ve yeniden yapılandırmadan geldi.

KOMİSYON SIKINTI

Kredileri takip eden ve yoğun olarak şikâyete konu olan banka ve kredi kartları içerisinde ise “kredi kartı ücreti, masraf ve komisyon tutarları” ile “harcama itirazları, kayıp çalıntı ve dolandırıcılık” konuları sırasıyla yüzde 6.7 ve yüzde 2.6 oranları ile öne çıktı. 2017 yılında BDDK’ya toplam 64 bin 416 başvuru gelmişti. Bireysel krediler için 16 bin 65 başvuru, banka ve kredi kartları için ise 11 bin 900 şikâyet başvurusu yapılmıştı. 2018 yılında bireysel kredilerle ilgili şikâyetler geriledi ancak ilk sıradaki yerini korudu. Banka ve kredi kartları ile ilgili şikâyetler ise 2017 yılında 11 bin 900’dü. 2018 yılında şikâyet sayısı 13 bin 843’e çıkmış oldu.

2018 yılı faaliyet raporunda, çağrı merkezine de 31 bin 104 başvuru yapıldığı belirtilerek, “Kurumun çağrı merkezine ulaşan çağrı sayılarında 2017 yılında Ocak-Şubat-Mart aylarında artış yaşanmış olup kredilerin yeniden yapılandırılması, emekli promosyonları ve sicil affı konularının bu artışta etkili olduğu değerlendirilmiştir. 2018 yılında ise çerçeve anlaşma, enflasyonla mücadele programı ve ihtiyaç kredilerinde taksit sayısının 36 aya indirilmesi Eylül-Ekim-Kasım ayları itibarıyla çağrı sayılarında artışa neden olmuştur” denildi. Denetim faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 260 adet rapor ve 9 adet mütalaa hazırlandığının anlatıldığı raporda, yapılan denetimler sonucunda 118 adet Kurul Kararı alındığı kaydedildi. Bu Kurul Kararlarının 111 adedi ile bankalara idari yaptırım uygulandı. 3 adet adli ve 4 adet düzenleyici nitelikte Kurul Kararı alındı.

En çok şikâyet kredi faizinden

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... Akaryakıtta çifte indirim
Yüzyıllık vaatte geri sayım! 2020'de hizmete alınacak
Çalışanları ilgilendiriyor! İşçiye erken ödeme kararı
Dünyada ilk... Ölür dediler, milyarder oldu