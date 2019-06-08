En çok şikâyet kredi faizinden
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) geçen yıl 69 bin 949 şikâyet ulaştı. Geçen yıl yapılan şikâyetlerde ilk sıralarda bireysel krediler ve kredi kartları yer aldı. 14 bin 148 şikâyetin geldiği bireysel kredilerdeki faiz, yüzde 4’lük şikâyet oranı ile öne çıktı. Bireysel kredilerden sonra en fazla şikâyet 13 bin 843 ile banka ve kredi kartlarından geldi.
BDDK’nın 2018 yılı faaliyet raporunda kuruma yapılan başvuruların dağılımına yer verildi. BDDK’ya gelen başvuruların yüzde 20.2’si bireysel krediler, yüzde 19.8’inin banka ve kredi kartları, yüzde 15.1’inin mevduat ve katılım fonu işlemleri, yüzde 12.4’ü yardım ve kredi talepleri, yüzde 6.2’si kredili mevduat hesabı işlemleri, yüzde 4.6’sı ticari ürünler, yüzde 4.4’ü alternatif dağıtım kanalları, yüzde 4’ü Sigorta/BES, yüzde 2.1’i banka dışı kuruluşlara ilişkin başvurulardan oluştu. Bireysel kredilere ilişkin şikâyetlerin yüzde 4’ü faizden, yüzde 4.8’i kredi notu, sicil affı ve kara liste sorunlarından ve yüzde 3’ü de kredinin erken ödenmesi ve yeniden yapılandırmadan geldi.
KOMİSYON SIKINTI
Kredileri takip eden ve yoğun olarak şikâyete konu olan banka ve kredi kartları içerisinde ise “kredi kartı ücreti, masraf ve komisyon tutarları” ile “harcama itirazları, kayıp çalıntı ve dolandırıcılık” konuları sırasıyla yüzde 6.7 ve yüzde 2.6 oranları ile öne çıktı. 2017 yılında BDDK’ya toplam 64 bin 416 başvuru gelmişti. Bireysel krediler için 16 bin 65 başvuru, banka ve kredi kartları için ise 11 bin 900 şikâyet başvurusu yapılmıştı. 2018 yılında bireysel kredilerle ilgili şikâyetler geriledi ancak ilk sıradaki yerini korudu. Banka ve kredi kartları ile ilgili şikâyetler ise 2017 yılında 11 bin 900’dü. 2018 yılında şikâyet sayısı 13 bin 843’e çıkmış oldu.
2018 yılı faaliyet raporunda, çağrı merkezine de 31 bin 104 başvuru yapıldığı belirtilerek, “Kurumun çağrı merkezine ulaşan çağrı sayılarında 2017 yılında Ocak-Şubat-Mart aylarında artış yaşanmış olup kredilerin yeniden yapılandırılması, emekli promosyonları ve sicil affı konularının bu artışta etkili olduğu değerlendirilmiştir. 2018 yılında ise çerçeve anlaşma, enflasyonla mücadele programı ve ihtiyaç kredilerinde taksit sayısının 36 aya indirilmesi Eylül-Ekim-Kasım ayları itibarıyla çağrı sayılarında artışa neden olmuştur” denildi. Denetim faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 260 adet rapor ve 9 adet mütalaa hazırlandığının anlatıldığı raporda, yapılan denetimler sonucunda 118 adet Kurul Kararı alındığı kaydedildi. Bu Kurul Kararlarının 111 adedi ile bankalara idari yaptırım uygulandı. 3 adet adli ve 4 adet düzenleyici nitelikte Kurul Kararı alındı.
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