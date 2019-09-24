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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.09.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

En çok şikayet ayakkabıdan

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En çok şikayet ayakkabıdan

Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Aykut Şener, günde en az 15 tüketici başvurusu aldıklarını, en fazla ayakkabıdan yana şikayetlerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Bir çok tüketici satın aldığı üründe bir takım sorunların çıkmasıyla sorun yaşıyor. İlçe kaymakamlıklarına bağlı olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 5 bin 650 liraya kadar ücretle alınan her türlü üründe oluşan tüketici şikayetlerini inceliyor. Bilirkişiler ve alanında uzman kişilerden oluşan heyet, satın alınan maldaki şikayetleri değerlendirerek ortalama 1 ayda karara bağlıyor. Bu yolla mahkemelerdeki yoğunlukta azaltılırken daha hızlı sonuç elde edilebiliyor.

Fatih ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Aykut Şener, heyetin çalışma metodu ve gelen şikayetlere ilişkin bilgi verdi.

Başvuru sürecinde tüketicinin aldığını ürünün faturası kesinlikle bulundurması gerektiğinin altını çizen Şener, “5 bin 650 liraya kadar alınan belgeli, faturalı ürünlerde tüketicilerin olası şikayetlerini değerlendiriyor ve karar veriyoruz. Gıdadan tekstile beyaz eşyadan cep telefonuna kadar bütün ürünlerdeki tüketici başvurularını inceliyoruz” dedi.

“5 LİRALIK ÜRÜN DE ŞİKAYET EDİLİYOR”

Kendilerine çok ilginç şikayetlerin geldiğini belirten Şener, “Tüp bebek tedavisi başvurusunda bulunmuş, sonrasında sorun yaşan bir tüketici bize ulaştı. Bunun yanında 5 liraya satın aldığı küçük tokadan şikayetçi olan bir tüketici de bize başvurdu. Her türlü şikayete cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

”GÜNDE EN AZ 15 ŞİKAYET GELİYOR”

Tüketicilerden günde en az 15 şikayet geldiğini söyleyen Şener, başvuru sürecinin ardından inceleme ekibi görevlendirdiklerini, sektörüne göre bilirkişilerden oluşan ekiplerin ürünü incelediği ve satıcıya beyanda bulunduklarını anlattı. Sonrasında 15 gün içerisinde satıcıdan gelecek cevaba göre değerlendirme yaptıklarından bahseden Şener, satıcıdan cevap gelmeyince tüketicinin haklı sayıldığını ve malın iadesi ya da değişiminin yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

“BİZZAT KENDİLERİ ÜRÜNLERİ GÖRÜP SATIN ALSINLAR”

Her tüketicinin satın aldığı ürünle ilgili sorun yaşaması durumunda ikamet ettikleri ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapabileceğini dile getiren Şener, tüketicileri online mecrada satın alınan ürünlere karşı da uyardı.
Şener, “Kötü niyetli satıcılar var. Tavsiyem; bizzat kendileri ürünleri satın alsınlar” dedi.

“EN ÇOK ŞİKAYET AYAKKABIDAN GELİYOR”

Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Şener, en çok ayakkabı, cep telefonu gibi ürünlerde kendilerine şikayetlerin geldiğini vurgulayarak, “Tüketiciler hizmet almadan ödedikleri paraları bizim vasıtamızla geri alabilirler” şeklinde konuştu.

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