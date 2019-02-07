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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.02.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

En çok otomotiv ihracatını Ford Otosan yaptı

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En çok otomotiv ihracatını Ford Otosan yaptı

Ford Otomotiv 2018 yılında 31.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında en çok ihracat yapan firma Ford Otomotiv oldu.

Geçen yıl toplam 31.6 milyar dolar ihracat yapan Ford Otomotiv'i, Toyota Otomotiv ve Tofaş takip etti. 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutladı ve bu yıl da ihracatı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı da yüzde 1.9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17.7 olarak gerçekleşti.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ocakta yüzde 3 azalarak 872 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 813 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artarak 381 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artışla 169 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azaldı. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 24, Birleşik Devletlere yüzde 28 ihracat artışı oldu. Binek otomobillerde en önemli pazarlar olan Fransa'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 16, Polonya'ya yüzde 5 ihracat düşüşü görülürken, yine önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallık'a yüzde 45, Almanya'ya yüzde 4, İspanyaya yüzde 9, Slovenya'ya yüzde 116 artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 110, Hollanda'ya yüzde 163, Fransa'ya yüzde 72, Belçika'ya yüzde 81 ihracat artışı yaşanırken, İtalya'ya yüzde 13, İspanyaya yüzde 14, Birleşik Devletlere yüzde 46 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke olan Romanya'ya yüzde 3372, İtalya'ya yüzde 7, Fransa'ya yüzde 317 artış görülürken, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 39 düşüş gerçekleşti.

Ülke bazında bakıldığında, ocakta Almanya'ya ihracat yüzde 1 artışla 348 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 34 artışla 258 milyon dolar, Fransa'ya ise yüzde 5 azalarak 225 milyon dolar oldu. Ocakta yine önemli pazarlardan İspanyaya yüzde 7, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 78, Romanya'ya yüzde 17, Hollanda'ya yüzde 49 ihracat artışı görülürken, Fransa'ya yüzde 5, İtalya'ya yüzde 10 düşüş yaşandı.

Birleşik Krallık'a yönelik yüksek oranlı ihracat artışında, bu ülkeye yönelik binek otomobilleri ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarındaki ihracatta yüzde 45 ve yüzde 44 artış, yan sanayi ihracatının da yüzde 31 artış etkili oldu.

Ülke grubu bazında ocak ayında Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 80 pay ve 1 milyar 865 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı.

Bu yılın ilk ayında Diğer Avrupa ülke grubuna ihracat yüzde 17 artış gösterirken, Afrika ülkelerine yüzde 6 ve Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 8 artış yaşandı.

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