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En çok kadın çalıştıran şirketiz

Ceren BOZTEPE
08.03.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin en büyük perakende şirketlerinden biri olan BİM’in Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 2017 sonu itibarıyla toplam mağaza sayılarının 6 bin 765’e ulaştığını belirterek, “Bunların 647’si Fas ve Mısır’da bulunuyor. 44’ü ise farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor” dedi.

Geçen yıl 4 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayarak toplam istihdamlarını 41 bin 993’e çıkaran BİM’in en çok kadın istihdam eden şirket olduğunu vurgulayan Dortluoğlu, çalışanların yüzde 39’unun kadın olduğunu bildirdi.

750 MİLYON YATIRIM

 Haluk Dortluoğlu, 2018’de geçen yıla göre yüzde 20 büyüme hedeflediklerini, bunun için sürekli yatırım yaptıklarını, geçen yıl 609 milyon TL yatırıma imza attıklarını, bu yıl 750 milyon TL yatırım planladıklarını  söyledi.  Dortluoğlu, “2018’de 600’ü BİM, 30’u FİLE ve 100’ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin. Yurt dışı ile birlikte bu rakam 4 bin 500’e çıkıyor” dedi.

1500 UCUZ IPHONE X

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise 1100 lira indirimle iPhoneX satacaklarına ilişkin, “Toplam 1500 adet iPhone X’i Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas’taki mağazalarımızda satacağız” dedi.

Etiketler: BİM , gazetehaberleri , Haluk Dortluoğlu
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