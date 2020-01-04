En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), sosyal medya hesaplarına geçen yıl gelen sorulardan il bazında en çok merak edileni İstanbul'daki yeni projeler ve satış detayları oldu.



Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevaplıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, idare tarafından geçen yıl sosyal medya platformları Twiter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 179 bin 479 soruya cevap verildi.



TOKİ'ye ocak ayında 7 bin 829, Şubat'ta 6 bin 660, Mart'ta 15 bin 377, Nisan'da 21 bin 154, Mayıs'ta 14 bin 772, Haziran'da 14 bin 797, Temmuz'da 28 bin 200, Ağustos'ta 12 bin 521, Eylül'de 19 bin 496, Ekim'de 8 bin 449, Kasım'da 10 bin 466, Aralık'ta 19 bin 776 soru soruldu.



Vatandaşlar, il bazında TOKİ'den en çok İstanbul'daki yeni projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra en çok merak edilen iller ise Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa ve Hatay olarak sıralandı.



50 BİN SOSYAL KONUT SORULARI ARTTIRDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart 2019'da açıklanan 50 bin Sosyal Konut Projesi, TOKİ'ye gelen soruları artırdı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen projenin açıklanmasıyla, mart ve nisan aylarında 36 bin 531 soruya cevap verildi. Vatandaşlar, çoğunlukla başvuru şartlarının detayları hakkında sorular sordu.



638 bin başvurunun olduğu kampanya sonrası ise çoğunlukla kura tarihleri hakkında bilgi talebinde bulunuldu.



TOKİ tarafından düzenlenen indirim kampanyaları döneminde ise en çok kampanyaların detayları merak edildi.



YENİ PROJELER İÇİN SORU YAĞMURU



TOKİ'ye gelen soru kategorilerinin en başında yeni projeler bulunuyor. Vatandaşlar çoğunlukla yaşadıkları illerde yapılacak yeni projeler hakkında bilgi sahibi olmak istedi.



Yeni projelerden sonra ise vatandaşlar, daha çok satışa sunulan projelerin detayları ve başvuru şartları hakkında bilgi aldı.



TOKİ'den konut sahibi olanlar ise inşaatları devam eden konutlarının teslim tarihleri hakkında soru sordu. TOKİ konutlarında yaşayanların soruları da cevapsız bırakılmazken, vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.



TOKİ ayrıca sosyal medyada verdiği bu hizmet dolayısıyla birçok kişiden teşekkür mesajı da aldı.