En çok Alman hapı yutuyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn çok Alman hapı yutuyoruz
GeriEkonomi En çok Alman hapı yutuyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En çok Alman hapı yutuyoruz

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
En çok Alman hapı yutuyoruz

2018’de Türkiye’nin ilaç ithalatında ciddi artış yaşanırken, ilk sıralarda yer alan Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya’ya 2 milyar 589 milyon dolar ödedik. Almanya’dan 2017’de 828 milyon dolarlık ürün ithal edilirken, 2018’de bu rakam yüzde 6.3 artarak 880 milyon dolara çıktı.

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye’nin ilaç ithalatında ciddi artış olduğunu, ilk sıralarda yer alan Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya’ya 2 milyar 589 milyon dolar ödendiğini açıkladı. Saydan, şunları söyledi: “İlaç fiyatlandırmasına esas olarak alınan ve gerçek değerinin yarısı kadar olan Euro kuru yüzünden hastalarımız yine bir çok ilacı bulamama sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun çözülebilmesi için ekonominin reel gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı ve ilaçta, Euro kuru güncel hale getirilmeli. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan resmi Euro kuru hala 3.40 lira olarak hesaplanıyor. Ancak ilaçta kullanılan kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorunu devam edecek. Fiyatlandırmada yapılacak iyileştirmenin yanı sıra yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalı. İlaçta dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu, bulunamaması gibi sorunlar her zaman yaşanacak. Bunun için reçeteye ilaç ismi değil etken maddenin yazılması uygulamasına biran önce geçilmeli.

EN ÇOK ALMANYA’DAN

Türkiye’de eczacılık ürünleri ithalatı incelendiğinde 2018’de sektörün en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk beş sırada Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya geliyor. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) raporundan elde edilen bilgilere göre Almanya’dan 2017 yılında 828 milyon dolarlık ürün ithal edilirken, 2018 yılında bu rakam yüzde 6.3 artarak 880 milyon dolara yükseldi. Özellikle Almanya’dan ithal edilen ilaç bedeli rakamları 2015 yılından bu zamana kadar sürekli bir artış gösteriyor. 2018 yılında yüzde 111.1 ile en büyük artış Güney Kore’den yapılan ithalatta olup, ithalata ödenen para 182 milyon dolardan 384 milyon dolara yükseldi. En az artış ise yüzde 5.2 ile İtalya’dan yapılan ithalatta. İtalya’dan da 363 milyon dolarlık ürün ithal edildi. Türkiye’nin en çok ilaç satın aldığı ilk beş ülkeden yapılan ithalat için harcanan para 2 milyar 589 milyon dolara yükseldi.”

En çok Alman hapı yutuyoruz

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY, Bali'ye sefer başlattı
Özel sektörün dış borçları azaldı!
204 basamak iniyor, 600 metre yürüyor ve... Binlerce kişi oraya gidiyor!
Amasya'da üretiliyor! Rusya ve Almanya'ya ihraç ediliyor