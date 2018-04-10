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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
10.04.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

En büyük esnaf birliğinin başkanına ağır suçlama

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En büyük esnaf birliğinin başkanına ağır suçlama

İstanbul genelinde 250 bin esnafın üye olduğu 152 odanın çatı kuruluşu İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz’ın 94 yıl hapis istemi ile yargılandığı ortaya çıktı. 28 sanıklı davada Başkan Yılmaz, ‘resmi evrakta sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘zimmet’ suçlaması ile karşı karşıya. Yılmaz savunmasında TESK başkan adayı olduğu için suçlamalarla karşılaştığını söyledi.

AYNI zamanda Türkiye’nin en büyük esnaf birliği olan İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) bir dizi iddia ile çalkalanıyor. Birlik Başkanı Faik Yılmaz’ın yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 28 kişi Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişinin hazırladığı soruşturma raporu sonrası açılan davada sanıkların bir bölümü, doğrudan zimmet suçu ile suçlanırken, bir bölümü ise usulsüzlük iddialarına göz yummakla suçlanıyor. Dosyada yer alan suçlama ve savunmalar şöyle:

DAİRE PARALARI İDDİASI
* Birliğe ait Silivri, Pendik ve Fatih’te bulunan toplam 46 dairenin satışı yapıldı. Anılan dairelerin satışında, Başkan Faik Yılmaz ve İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası eski başkanı Sabri Ateş, “zimmet” suçu işledi. Dairelerin, satış bedelleri düşük gösterildi, aradaki fark Yılmaz ve Ateş’e gitti. Pendik’teki dairelerin satışını yapan sanık emlakçı Mustafa Ketton, suça konu parayı bizzat kendisinin Yılmaz’a verdiğini öne sürdü.

HAYALİ ODA KURDULAR
* Yüzlerce kişi adına sahte imza atılarak İstanbul Cep Telefonu ve Diğer Haberleşme Cihazlara Esnaf Odası adı ile yeni bir oda kuruldu. Ancak durum ortaya çıkınca bakanlık bu odayı kapattı. Yapılan sahtecilik nedeni ile, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak dinlenen çok sayıda kişi, haberleri olmadan adlarına imza atıldığını belirtti. Anılan davada, odanın kuruluşuna ön ayak olan isimlerin yanı sıra birlik memurları da yargılanıyor.

En büyük esnaf birliğinin başkanına ağır suçlama

Bora Yılmaz, zimmet suçlaması ile yargılandığı davada mâhkum oldu.

‘İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDILAR’
* Başkanı Yılmaz’ın oğlu Bora Yılmaz, Birlik’te sicil müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Bora Yılmaz, sicil kaydı yapılan 1.560 esnafın kayıt ücretini zimmetine geçirdi. Yılmaz, banka yolu ile alınması gereken ücretleri elden tahsil etti. Yılmaz, işlediği “zimmet” suçu nedeni ile yargılandı ve 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yılmaz’ın bir diğer oğlu C. Yılmaz, sahte faturaları birlik muhasebesine getirerek para aldı. Yine Yılmaz’ın oğulları, işe gitmedikleri halde birliğin iştiraki bir şirketten aylarca ücret aldı. Yılmaz’ın gelini S. Yılmaz ise, kayyum atanan İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası’na genel sekreter olarak atandı. S. Yılmaz, işe gitmeden bu odadan ücret aldı.

Hem maaş hem  huzur hakkı

SANIKLAR ise, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Gaziosmanpaşa Şoförler Odası Başkanı Mustafa Uzun, sanık olarak yaptığı savunmada “Bora Yılmaz’ın zimmetine geçirdiği paranın tahsili için yönetim olarak herhangi bir şey yapmadık. Zira bizim böyle bir yetkimiz yoktur” dedi. Uzun ayrıca, hem başkanı olduğu odadan ücret aldığını hem de İSTESOB’da huzur hakkı aldığını belirtti. Uzun, müfettiş raporu sonrası odadan aldığı ücreti iade ettiğini açıkladı.

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Yılmaz: Zimmet suçu işlemedim

Birlik Başkanı Faik Yılmaz ise hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Yılmaz, zimmet suçu işlemediğini belirterek yaptıkları hizmetleri ayrıntılı olarak anlattı. Oğlu Bora’nın ‘zimmet’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldığını belirten Yılmaz, oğlunun haksız olarak aldığı 407 bin lirayı ise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, savunmasında “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu seçimlerinde genel başkan adayı olmam nedeniyle bu suçlamaların yapıldığını düşünüyorum” dedi. Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, Minibüsçüler Odası Başkanı Koray Öztürk, Berber Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Ayakkabı Satıcıları Odası Başkanı Yaşar Hangün, Başkan Yılmaz ile birlikte yargılanan diğer isimler arasında yer alıyor.

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