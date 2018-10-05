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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.10.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

En büyük 10'un 8'i geriledi

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En büyük 10'un 8'i geriledi

Kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine ilişkin gündemde yer alan olumlu haberlere rağmen piyasada baş gösteren düşüş eğiliminin ardından piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden sekizi geriledi.

ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim teknolojisi şirketi IBM, Singapur merkezli nakliye şirketi Pacific International Lines (PIL) ile gerçekleştirdiği yeni işbirliği ile blockchain teknolojisi yoluyla konşimentoyu dijitalleştirmeyi hedeflediğini duyurdu. IBMin yanında, Malta Finansal Hizmetler Denetim Otoritesi, ConsulCoin Kriptoara Fonuna lisans vererek, blockchain teknolojisi ve ana kripto para birimlerine dayalı finansal ürünler ve şirketler için oluşturulan ilk Avrupa merkezli ve regüle edilen kripto para birimi fonunu onayladı.

Kripto para birimleri piyasaları ve blockchain teknolojisini olumlu yönde etkileyen haberlerin ardından piyasadaki artış yerini düşüşe bırakırken, 113 milyar 848 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.09 düşerek 6,578 dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.64 ve yüzde 0.06 ile sırasıyla yalnızca EOS ve Tether arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 57si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 6.14 ile 35inci sıradaki Siacoin öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 218 milyar 741 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 28 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.09

2.Ethereum yüzde 0.90

3.Ripple yüzde 2.86

4.Bitcoin Cash yüzde 1.90

6.Stellar yüzde 0.54

7.Litecoin yüzde 0.80

9. Cardano yüzde 0.86

10.Monero yüzde 0.32 düşerken

5.EOS yüzde 1.64

8.Tether yüzde 0.06 arttı.

 

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