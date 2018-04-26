En ‘ballı’ ülkeyiz
TÜRKİYE’nin dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’in sahip bir ülke olduğunu ve Avrupa ülkelerinde bulunan yaklaşık 11 bin 500 çiçekli bitki türünün 9 binden fazlasının Türkiye’de bulunduğunu belirten CarrefourSA Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Ayşin Işıkgece, ‘Arı Varsa Hayat Var Projesi’ ile arıcılık mesleğini gelecek nesillere taşıyacaklarını söyledi.
Bu yıl 450 ton bal satıp 16 milyon TL ciro hedeflediklerini söyleyen Işıkgece, şunları dile getirdi:
“Dünyada bilinen 22 arı ırkının beşine ev sahipliği yapan Anadolu, sahip olduğu flora ile de binlerce yıldır bal denince akla gelen sayılı coğrafyalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede ülkemizde arı ırkının devamını sağlamak ve kaliteli balın üretimini desteklemek amacıyla Adana, Ardahan ve Kars’ta proje başlattık.”
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