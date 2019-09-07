Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
07.09.2019 - 13:56, Son GÃ¼ncelleme:

Daha güvenli ve konforlu çalÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor! KullanÄ±ma sunuldu...

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Daha güvenli ve konforlu çalÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor! KullanÄ±ma sunuldu...

ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, emniyet gÃ¼Ã§lerinin ÅŸehir giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve operasyon noktalarÄ±nda, personelin dinlenme ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner kullanÄ±ma sunuldu.

ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner teslim edildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, emniyet gÃ¼Ã§lerinin ÅŸehir giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve operasyon noktalarÄ±nda, personelin dinlenme ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Nurol Teknoloji tarafÄ±ndan tasarlanÄ±p Ã¼retilen 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sunuldu. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ daha Ã¶nce sÃ¶z konusu konteynerlerden 42 adet temin etmiÅŸti.
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
Emniyet gÃ¼Ã§lerine kontrol ve operasyon noktalarÄ±nda daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± sunan konteynerlerin iÃ§i kullanÄ±m amacÄ±na uygun tasarlanabiliyor.
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
GeniÅŸ bir kullanÄ±m alanÄ±na sahip zÄ±rhlÄ± yaÅŸam konteynerleri 23 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bulunuyor. TÃ¼m duvarlarÄ± zÄ±rhlÄ± olarak Ã¼retilen konteynerler, 7,62x51 milimetre zÄ±rh delici mÃ¼himmatlarÄ± durdurabilecek yapÄ±ya sahip olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Konteynerlerin zemin kÄ±smÄ± Ã§eÅŸitli el bombalarÄ±na dayanÄ±klÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor.
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
Konteynerler tek ve Ã§ift Ã§eker Ã§ekiciler tarafÄ±ndan kullanÄ±labilecek baÄŸlantÄ± yÃ¼zeyine sahip bulunuyor. Patlak gider Ã¶zellikli lastiklerle gÃ¶rev yapan konteynerlerde, 8 saat kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸan jeneratÃ¶r sistemi yer alÄ±yor. Ãœst kÄ±smÄ±nda ise iÃ§eriden ayarlanabilir led aydÄ±nlatmalar kullanÄ±lÄ±yor.
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
Mobil zÄ±rhlÄ± konteyner, iÃ§erisinde gÃ¶rev alacak personelin konfor ve genel kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak birÃ§ok opsiyon ve ekipmana sahip bulunuyor. Mutfak ve tuvalete sahip konteynerlerde temiz ve pis su depolarÄ±, klima ve Ä±sÄ±tÄ±cÄ±lar, personelin dinlenme sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±mÄ± iÃ§in televizyon ve uydu sistemi gibi donanÄ±mlar yer alÄ±yor.
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...
Ã‡evre kontrolÃ¼ iÃ§in balistik camlara sahip konteynerlerde, tehlike anÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere atÄ±ÅŸ mazgallarÄ± bulunuyor. Konteynerlere talep edilmesi halinde drone ile gÃ¶zetleme sistemi, hareket sensÃ¶rÃ¼, termal ve gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ kamera sistemi entegre edilebiliyor.Â
Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...

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