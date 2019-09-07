Daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor KullanÄ±ma sunuldu...

Daha güvenli ve konforlu çalÄ±ÅŸma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor! KullanÄ±ma sunuldu...
ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, emniyet gÃ¼Ã§lerinin ÅŸehir giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve operasyon noktalarÄ±nda, personelin dinlenme ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner kullanÄ±ma sunuldu.
ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner teslim edildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
ZÄ±rhlÄ± Mobil Kontrol NoktasÄ± Projesi kapsamÄ±nda, emniyet gÃ¼Ã§lerinin ÅŸehir giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve operasyon noktalarÄ±nda, personelin dinlenme ve temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla Nurol Teknoloji tarafÄ±ndan tasarlanÄ±p Ã¼retilen 25 mobil zÄ±rhlÄ± konteyner Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sunuldu. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ daha Ã¶nce sÃ¶z konusu konteynerlerden 42 adet temin etmiÅŸti.
Emniyet gÃ¼Ã§lerine kontrol ve operasyon noktalarÄ±nda daha gÃ¼venli ve konforlu Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ± sunan konteynerlerin iÃ§i kullanÄ±m amacÄ±na uygun tasarlanabiliyor.
GeniÅŸ bir kullanÄ±m alanÄ±na sahip zÄ±rhlÄ± yaÅŸam konteynerleri 23 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bulunuyor. TÃ¼m duvarlarÄ± zÄ±rhlÄ± olarak Ã¼retilen konteynerler, 7,62x51 milimetre zÄ±rh delici mÃ¼himmatlarÄ± durdurabilecek yapÄ±ya sahip olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Konteynerlerin zemin kÄ±smÄ± Ã§eÅŸitli el bombalarÄ±na dayanÄ±klÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor.
Konteynerler tek ve Ã§ift Ã§eker Ã§ekiciler tarafÄ±ndan kullanÄ±labilecek baÄŸlantÄ± yÃ¼zeyine sahip bulunuyor. Patlak gider Ã¶zellikli lastiklerle gÃ¶rev yapan konteynerlerde, 8 saat kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸan jeneratÃ¶r sistemi yer alÄ±yor. Ãœst kÄ±smÄ±nda ise iÃ§eriden ayarlanabilir led aydÄ±nlatmalar kullanÄ±lÄ±yor.
Mobil zÄ±rhlÄ± konteyner, iÃ§erisinde gÃ¶rev alacak personelin konfor ve genel kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak birÃ§ok opsiyon ve ekipmana sahip bulunuyor. Mutfak ve tuvalete sahip konteynerlerde temiz ve pis su depolarÄ±, klima ve Ä±sÄ±tÄ±cÄ±lar, personelin dinlenme sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±mÄ± iÃ§in televizyon ve uydu sistemi gibi donanÄ±mlar yer alÄ±yor.
Ã‡evre kontrolÃ¼ iÃ§in balistik camlara sahip konteynerlerde, tehlike anÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere atÄ±ÅŸ mazgallarÄ± bulunuyor. Konteynerlere talep edilmesi halinde drone ile gÃ¶zetleme sistemi, hareket sensÃ¶rÃ¼, termal ve gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ kamera sistemi entegre edilebiliyor.Â
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