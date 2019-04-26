Emlakbank’tan yüzde 18.02 kâr payı
TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası, faaliyete başlamasının ardından aylık brüt kar payı oranlarını açıkladı. 21 Mart 2019 tarihinde faaliyete geçen Emlakbank’ın, ilk 1 aylık kar payı oranı yıllık bazda brüt yüzde 18.02 olarak açıklandı.
Bankadan yapılan açıklamada ‘100 Günlük İcraat Programı’ kararlarının ardından faaliyete geçirilen Türkiye Emlak Katılım Bankası, yoğun çalışma temposuyla 4 ay gibi bir sürede kurularak, Şubat 2019’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) faaliyet izni aldığı hatırlatılarak “Türkiye’nin 6. katılım bankası olma özelliğini taşıyan Emlakbank, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Banka başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri geliştirerek katılım bankacılığının büyümesine, sektör payının artmasına önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor” denildi.
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