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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Emlakbank’tan yüzde 18.02 kâr payı

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Emlakbank’tan yüzde 18.02 kâr payı

TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası, faaliyete başlamasının ardından aylık brüt kar payı oranlarını açıkladı. 21 Mart 2019 tarihinde faaliyete geçen Emlakbank’ın, ilk 1 aylık kar payı oranı yıllık bazda brüt yüzde 18.02 olarak açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada ‘100 Günlük İcraat Programı’ kararlarının ardından faaliyete geçirilen Türkiye Emlak Katılım Bankası, yoğun çalışma temposuyla 4 ay gibi bir sürede kurularak, Şubat 2019’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) faaliyet izni aldığı hatırlatılarak “Türkiye’nin 6. katılım bankası olma özelliğini taşıyan Emlakbank, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Banka başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri geliştirerek katılım bankacılığının büyümesine, sektör payının artmasına önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor” denildi.

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