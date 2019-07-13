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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

EmlakBank’ın aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı

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EmlakBank’ın aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı

EmlakBank'ın bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarı ise 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin en genç katılım bankası EmlakBank'ın bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünün 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarının ise 1,7 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mart ayında faaliyete başlayan EmlakBank, yılın ilk yarısını güçlü bir finansal tabloyla tamamladı.
Aktif büyüklükte 4,6 milyar TL’ye ulaştı ve aynı dönemde piyasaya toplam 1,7 milyar TL değerinde fon plasmanı yaparak sektöre önemli katkı sağladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, köklü bir bankacılık mirası ve Türkiye’nin en genç katılım bankası olmanın dinamiğini bir arada taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yılın ilk yarısında kaydedilen finansal sonuçların bu gururu pekiştirdiğini aktardı.

Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Katılım bankacılığının en genç üyesi olmakla birlikte, 30 Haziran 2019 itibarıyla aktiflerimizin toplamı 4,6 milyar TL’ye, kullandırılan fon toplamı 1,7 milyar TL’ye, katılım fonu büyüklüğü ise 2 milyar TL’ye ulaştı. 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üreten Bankamız, bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor. Yerel üretimi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye hizmet eden EmlakBank, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.”

2019 yılı için 15 şube hedefi

"100 Günlük İcraat Programı” ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası, 4 aylık kısa bir sürede kurularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye’nin 6. katılım bankası olma özelliğini taşıyan EmlakBank, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Aksu, konuya ilişkin şunları kaydetti:
“Türkiye geneline yaygınlaştıracağımız şube ağımız ve son teknolojiyle oluşturulmuş alt yapımızla tüm Türkiye’nin bankası olacağız. Fiziksel yaygınlaşma ve hizmet çeşitliliği için kamu bankalarıyla işbirliğine gideceğiz. Bankamız başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni soluk getirecek ürün ve hizmet modelleri geliştirerek bu alanın büyümesine, sektör payının artmasına katkı sağlamak için somut adımlar atıyoruz. Bu bağlamda katılım bankalarının pazar payının yüzde 15’e ulaşması hedefinde aktif rol alacağız.”

"Üretim ve istihdama da somut şekilde destek olmayı hedefliyoruz"

Aksu, EmlakBank'ın, sanayileşme ve yerli üretime destek olmayı kuruluşunun temel nedenlerinden biri olarak tanımladığını, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için bu konunun kritik olduğunu vurgulayan Aksu, “Katılım Bankacılığı prensipleri çerçevesinde üretime ve sanayiye ortak olarak katkı sağlayabileceğimiz alternatif finansman yöntemleri geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu sayede ülkemizin kalkınması için önemli bir unsur olan üretim ve istihdama da somut şekilde destek olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yılın ikinci yarısında hem ülkemize dış kaynak sağlama hem de konut stokumuzu daha sağlam, verimli ve çevreci hale getirme yolunda ciddi adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı. 

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