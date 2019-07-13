EmlakBank’ın aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye’nin en genç katılım bankası EmlakBank'ın bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünün 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarının ise 1,7 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, mart ayında faaliyete başlayan EmlakBank, yılın ilk yarısını güçlü bir finansal tabloyla tamamladı.

Aktif büyüklükte 4,6 milyar TL’ye ulaştı ve aynı dönemde piyasaya toplam 1,7 milyar TL değerinde fon plasmanı yaparak sektöre önemli katkı sağladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, köklü bir bankacılık mirası ve Türkiye’nin en genç katılım bankası olmanın dinamiğini bir arada taşımanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yılın ilk yarısında kaydedilen finansal sonuçların bu gururu pekiştirdiğini aktardı.

Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Katılım bankacılığının en genç üyesi olmakla birlikte, 30 Haziran 2019 itibarıyla aktiflerimizin toplamı 4,6 milyar TL’ye, kullandırılan fon toplamı 1,7 milyar TL’ye, katılım fonu büyüklüğü ise 2 milyar TL’ye ulaştı. 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üreten Bankamız, bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor. Yerel üretimi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye hizmet eden EmlakBank, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.”



2019 yılı için 15 şube hedefi



"100 Günlük İcraat Programı” ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası, 4 aylık kısa bir sürede kurularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye’nin 6. katılım bankası olma özelliğini taşıyan EmlakBank, 2019 yılı içerisinde Türkiye genelinde 15 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Aksu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye geneline yaygınlaştıracağımız şube ağımız ve son teknolojiyle oluşturulmuş alt yapımızla tüm Türkiye’nin bankası olacağız. Fiziksel yaygınlaşma ve hizmet çeşitliliği için kamu bankalarıyla işbirliğine gideceğiz. Bankamız başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni soluk getirecek ürün ve hizmet modelleri geliştirerek bu alanın büyümesine, sektör payının artmasına katkı sağlamak için somut adımlar atıyoruz. Bu bağlamda katılım bankalarının pazar payının yüzde 15’e ulaşması hedefinde aktif rol alacağız.”



"Üretim ve istihdama da somut şekilde destek olmayı hedefliyoruz"



Aksu, EmlakBank'ın, sanayileşme ve yerli üretime destek olmayı kuruluşunun temel nedenlerinden biri olarak tanımladığını, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için bu konunun kritik olduğunu vurgulayan Aksu, “Katılım Bankacılığı prensipleri çerçevesinde üretime ve sanayiye ortak olarak katkı sağlayabileceğimiz alternatif finansman yöntemleri geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu sayede ülkemizin kalkınması için önemli bir unsur olan üretim ve istihdama da somut şekilde destek olmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yılın ikinci yarısında hem ülkemize dış kaynak sağlama hem de konut stokumuzu daha sağlam, verimli ve çevreci hale getirme yolunda ciddi adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.