Yazlık ev dekorasyon modelleri
Yazlık evler için belki de en güzel dekorasyon modeli “coastal stili”. Yani sahil dekorasyonu… Rahatlığın ve ferahlığın ön planda olduğu bu dekorasyon biçimi en çok deniz kıyısındaki evlere yakışıyor. İşte yazlık ev dekorasyon modelleri…
Coastal stili dekorasyonda renk seçiminde en çok beyaz kullanılıyor. Eğer mobilyalarınız koyu renkse minderlerinizi ya da diğer aksesuarlarınızı beyaz ve çiçekli ürünlerden seçebilirsiniz. Beyaza eşlik edebilecek en güzel renk ise bu tarzda açık mavidir.
Coastal stilinde genellikle duvar renkleri beyaz ya da açık mavidir. Evler oldukça aydınlıktır. Bu, evlerde deniz havasının hissedilmesini sağlar. Yatak odalarında ise coastal stili vintage ve country tarz ile birlikte kullanılabilir. Yazlık eviniz için coastal stilini uygulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.
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