Yakın gelecekte görebileceğimiz 7 akıllı ev teknolojisi

Akıllı evler dünyada henüz gelişim aşamasında ve yaşadığımız alanlara fütüristik bir dokunuş yapmayı amaçlıyorlar. Şimdilik basit çözümler sunan akıllı ev sistemleri ile karşılaşıyoruz ve bu pazar her geçen gün büyüyor. Tabletleri ile çeşitli kontrolleri yapan yöneten sayısı da giderek artıyor.

Türkiye'de akıllı ev teknolojilerini şimdilik yeni konut projelerinde görüyoruz. İnşaat şirketleri bunun iyi bir yatırım olduğunu biliyor ve inşa ettikleri muhteşem konutları inovasyonla birleştiriyorlar.

Yakın gelecekte görebileceğimiz 7 akıllı ev teknolojisini görmek için tıklayın