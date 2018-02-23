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Yakın gelecekte görebileceğimiz 7 akıllı ev teknolojisi

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

Akıllı ev teknolojisi denildiğinde birçok insan hizmetçi robotların geleceğini düşünüyor. Bu düşünce ihtimaller arasında yer alıyor, ancak bu alanda yakın gelecekte daha inovatif çözümler bekliyoruz. Bu içerikte sizlerle yakında Türkiye'de de giderek artmasını beklediğimiz akıllı ev teknolojilerini paylaşacağız.

Akıllı evler dünyada henüz gelişim aşamasında ve yaşadığımız alanlara fütüristik bir dokunuş yapmayı amaçlıyorlar. Şimdilik basit çözümler sunan akıllı ev sistemleri ile karşılaşıyoruz ve bu pazar her geçen gün büyüyor. Tabletleri ile çeşitli kontrolleri yapan yöneten sayısı da giderek artıyor.

Türkiye'de akıllı ev teknolojilerini şimdilik yeni konut projelerinde görüyoruz. İnşaat şirketleri bunun iyi bir yatırım olduğunu biliyor ve inşa ettikleri muhteşem konutları inovasyonla birleştiriyorlar.

Yakın gelecekte görebileceğimiz 7 akıllı ev teknolojisini görmek için tıklayın

Etiketler: hürriyet projeland , akıllı ev teknolojileri
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