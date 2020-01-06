Türklerin radarındaki Karadağ'da inşaat sayısı artıyor

3 yıl içinde Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonu başlayacak Adriyatik ülkesi Karadağ’da (Montenegro) emlak yarışı hem üretimde hem satışta kızışıyor. Türklerin de ülkedeki en büyük ikinci emlak yatırımcısı olduğu Karadağ’da inşaat sektörü hareketli günler yaşıyor.



Karadağ’daki Türk şirketi Mirnadom’un Karadağ Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre 2014’te toplam 219 bin adet binanın bulunduğu Montenegro’da 2018 sonu itibariyle bu rakam 283 bine ulaştı. 622 binlik ülkede son 5 yılda sadece ikamet amaçlı 65 bin yeni yapının inşa edildiğine dikkat çeken Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2010’de 7-8 bin seviyesinde olan inşaatlardaki çalışan sayısının da artık 11 binin üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor: “Yabancıların emlak yatırımı yıllık 50 milyon Euro’luk rakamlardan 250 milyon Euro’luk rakamlara sıçradı. AB’nin sihri olarak değerlendirebileceğimiz bu gelişme, bizim gibi yabancı yatırımcıları da Karadağ’da inşaat yapmaya motive ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. 3 yıl içinde Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonu başlayacak Adriyatik ülkesi Karadağ’da (Montenegro) emlak yarışı hem üretimde hem satışta kızışıyor.



AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ VARHELYİ: HEDEFİM 2024



Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Karadağ’ın AB ile 33 fasılın 32’sini açtığına, son fasılın da 2020 ilk çeyrekte açılacağına dikkat çekerek, “Benim hedefim Karadağ’ı birliğe 2024’te katmak.” açıklamasında bulundu. Şahin ise Karadağ vatandaşlarının halihazırda birlik içerisinde serbest dolaşım hakkında sahip olduğuna dikkat çekerek, “Karadağlılar AB ile zaten iç içe. Bu da emlak yatırımını cezbediyor. Özellikle İngilizlerin de son dönemde 8 bin konut satın aldığı Adriyatik ülkesinde Türklerin aldığı konut adedi de 1,500’ü aştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelere göre kira çarpanı (Ev için yatırdığınız para yılda geri döner?) Kaynak: Eurostat, Globalproperties

Moldova 11 yıl

Ukrayna 12 yıl

Karadağ 13 yıl

Romanya 17 yıl

Hırvatistan 18 yıl

Bulgaristan 20 yıl

Kıbrıs 21 yıl

Rusya 22 yıl

İspanya 25 yıl

İtalya 26 yıl

Türkiye 27 yıl

Malta 30 yıl

Almanya 34 yıl

Fransa 36 yıl

İngiltere 36 yıl

Avusturya 51 yıl