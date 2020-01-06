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Emlak
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Türklerin radarındaki Karadağ'da inşaat sayısı artıyor

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Türklerin radarındaki Karadağ'da inşaat sayısı artıyor

İnşaat işlerinin son 5 yılda ikiye katlandığı Karadağ’da, Türk markalar rezidans kültürü ile fark yaratırken, Türk yatırımcılar da ev alma yarışında Rusya’dan sonra ikinciliğe yükseldi.

3 yıl içinde Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonu başlayacak Adriyatik ülkesi Karadağ’da (Montenegro) emlak yarışı hem üretimde hem satışta kızışıyor. Türklerin de ülkedeki en büyük ikinci emlak yatırımcısı olduğu Karadağ’da inşaat sektörü hareketli günler yaşıyor.

Karadağ’daki Türk şirketi Mirnadom’un Karadağ Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre 2014’te toplam 219 bin adet binanın bulunduğu Montenegro’da 2018 sonu itibariyle bu rakam 283 bine ulaştı. 622 binlik ülkede son 5 yılda sadece ikamet amaçlı 65 bin yeni yapının inşa edildiğine dikkat çeken Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2010’de 7-8 bin seviyesinde olan inşaatlardaki çalışan sayısının da artık 11 binin üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor: “Yabancıların emlak yatırımı yıllık 50 milyon Euro’luk rakamlardan 250 milyon Euro’luk rakamlara sıçradı. AB’nin sihri olarak değerlendirebileceğimiz bu gelişme, bizim gibi yabancı yatırımcıları da Karadağ’da inşaat yapmaya motive ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.  3 yıl içinde Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonu başlayacak Adriyatik ülkesi Karadağ’da (Montenegro) emlak yarışı hem üretimde hem satışta kızışıyor.

AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ VARHELYİ: HEDEFİM 2024

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Karadağ’ın AB ile 33 fasılın 32’sini açtığına, son fasılın da 2020 ilk çeyrekte açılacağına dikkat çekerek, “Benim hedefim Karadağ’ı birliğe 2024’te katmak.” açıklamasında bulundu. Şahin ise Karadağ vatandaşlarının halihazırda birlik içerisinde serbest dolaşım hakkında sahip olduğuna dikkat çekerek, “Karadağlılar AB ile zaten iç içe. Bu da emlak yatırımını cezbediyor. Özellikle İngilizlerin de son dönemde 8 bin konut satın aldığı Adriyatik ülkesinde Türklerin aldığı konut adedi de 1,500’ü aştı.” değerlendirmesinde bulundu.  

Ülkelere göre kira çarpanı (Ev için yatırdığınız para yılda geri döner?) Kaynak: Eurostat, Globalproperties

Moldova              11 yıl

Ukrayna              12 yıl

Karadağ              13 yıl

Romanya            17 yıl

Hırvatistan         18 yıl

Bulgaristan         20 yıl

Kıbrıs                  21 yıl

Rusya                 22 yıl

İspanya              25 yıl

İtalya                  26 yıl

Türkiye               27 yıl

Malta                  30 yıl

Almanya             34 yıl

Fransa                36 yıl

İngiltere              36 yıl

Avusturya           51 yıl

 

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