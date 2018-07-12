Toplam konut alanı ne demek?
Toplam konut alanı ne demek sorusunun cevabı son zamanlarda vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Bu yazımızda toplam konut alanı ile ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşacağız.
Toplam konut alanı ne demek diye merak ediyorsanız, öncelikle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne bakmalısınız. Resmi gazetede yer alan bu yönetmelikte toplam konut alanı sorusuna dair yeteri kadar cevap bulabilirsiniz.
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