TOKİ’den nasıl ev alınır?
Türkiye'de geçmişte yaşanan depremler nedeniyle çok fazla vatandaş hayatını kaybetti. İyi altyapısı olan ve deprem yönetmeliğine uygun konutların yapılma ihtiyacı da bu yüzden doğdu. 1984 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde kurulan Toplu Konut İdaresi bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bu içeriğimizde TOKİ'den nasıl ev alınır sorusuna cevap vereceğiz ve TOKİ'ye nasıl başvuru yapılacağına dair vatandaşların merakını gidereceğiz.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 1990 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adında iki ayrı idare olarak örgütlendi.
17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikler gündeme gelince nitelikli konut ihtiyacına yönelik yatırımlar artmaya başladı. Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirdi.
Günümüzde ise "Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği" kapsamında yeni bir vizyona kavuşan idare, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak çalışmalarına devam ediyor.
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