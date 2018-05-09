TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor?
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyası devam ediyor. Peki, 24 Nisan tarihinde başlayan yüzde 20 TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek?
TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle indirim kampanyası düzenlediklerini ifade etmişti. Bu yöndeki beklentileri değerlendiren idare, 2018 yılı için indirim kampanyasının tarihlerini ve detaylarını paylaştı.
TOKİ tarafından yapılan yayınlanan kampanya detaylarında esnek ödeme planları dikkat çekiyor. Nitekim TOKİ Başkanı Turan’da bunun altını çizen açıklamalarda bulunuyor.
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