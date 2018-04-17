TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde yeni sosyal konutlar üretmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubu ailelere cazip fırsatlarla ev sahibi olma imkanı veren kurum, çoğunlukla konut sayısından daha fazla başvuru alıyor. Bu da kura çekilişi anlamına geliyor. Peki, TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?
TOKİ konutlarının satışa çıkarılan konut sayısından daha fazla başvuru aldığı bir gerçek. Böyle durumlarda konut seçme ve belirleme kurası yöntemi tercih ediliyor.
Türkiye genelinde pek çok proje için kura sonuçları merakla bekleniyor.
TOKİ 2018 kura tarihleri içeriğimiz ise önümüzdeki dönemde yapılacak kuralara ışık tutuyor. İşte TOKİ 2018 kura tarihleri:
TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi
TOKİ İstanbul Kayaşehir 2018 kura tarihi merakla bekleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir'de inşa edilen 605 konut için 18 binden fazla başvuru aldıklarını söylemişti. Öyle görünüyor ki TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları büyük çoğunluğu mutsuz edecek.
Bu projeye başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ise 25 Nisan 2018.
TOKİ İstanbul Kayaşehir daire fiyatları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 daireler 160 bin 185 TL’den başlıyor, 302 bin 676 TL’ye kadar yükseliyor. 2+1 dairelerin fiyatları 237 bin TL’den başlıyor, 440 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 384 bin 603 TL ile 516 bin 283 TL arasında değişiyor. 4+1 dairelerde fiyatlar 536 bin 671 TL ile 620 bin 49 TL arasında farklılık gösteriyor.
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