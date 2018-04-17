TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Emlak
17.04.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?

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TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Türkiye genelinde yeni sosyal konutlar üretmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubu ailelere cazip fırsatlarla ev sahibi olma imkanı veren kurum, çoğunlukla konut sayısından daha fazla başvuru alıyor. Bu da kura çekilişi anlamına geliyor. Peki, TOKİ 2018 kura tarihleri ne zaman?

TOKİ konutlarının satışa çıkarılan konut sayısından daha fazla başvuru aldığı bir gerçek. Böyle durumlarda konut seçme ve belirleme kurası yöntemi tercih ediliyor.

Türkiye genelinde pek çok proje için kura sonuçları merakla bekleniyor.

TOKİ 2018 kura tarihleri içeriğimiz ise önümüzdeki dönemde yapılacak kuralara ışık tutuyor. İşte TOKİ 2018 kura tarihleri:

TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi

TOKİ İstanbul Kayaşehir 2018 kura tarihi merakla bekleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir'de inşa edilen 605 konut için 18 binden fazla başvuru aldıklarını söylemişti. Öyle görünüyor ki TOKİ İstanbul Kayaşehir kura sonuçları büyük çoğunluğu mutsuz edecek.

Bu projeye başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. TOKİ İstanbul Kayaşehir kura tarihi ise 25 Nisan 2018.

TOKİ İstanbul Kayaşehir daire fiyatları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor. 1+1 daireler 160 bin 185 TL’den başlıyor, 302 bin 676 TL’ye kadar yükseliyor. 2+1 dairelerin fiyatları 237 bin TL’den başlıyor, 440 bin TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 dairelerin fiyatları ise 384 bin 603 TL ile 516 bin 283 TL arasında değişiyor. 4+1 dairelerde fiyatlar 536 bin 671 TL ile 620 bin 49 TL arasında farklılık gösteriyor.

TOKİ 2018 kura tarihleri yazısının devamını okumak için tıklayın

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