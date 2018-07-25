Şehir hastaneleri hangi şehirlerde yapılıyor?
Türkiye’nin birçok bölgesinde inşa edilen şehir hastanelerinin nerelerde yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri, kısa süre sonra hizmete açılacak. Peki, şehir hastaneleri nerelerde yapılıyor? Şehir hastanelerinin kapasitesi ne kadar olacak?
Geçtiğimiz seçim döneminin en önemli vaatlerinden biri sayılan şehir hastaneleri yükselmeye devam ediyor. Şehir hastaneleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan çalışmalara değinmişti. Fakat diğer şehirlerde de inşaatın başladığı biliniyor.
Şehir hastanelerinin hangi şehirlerde yapıldığını öğrenmek için tıklayın
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