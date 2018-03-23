Sahibinden satılık daire bulmanın püf noktaları
Tüm insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Bu yüzden, her insan başını sokacağı ve mutlu olacağı güvenli bir yer arar. Ev satın almak işte bu yüzden önemlidir. Bugün sizlerle sahibinden satılık daire bulmanın püf noktalarını ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağız.
Türkiye’de ev satın almak için genellikle 3 yol kullanılıyor. Bunlardan birincisi emlakçılar aracılığıyla ev satın alma, ikincisi markalı konut projelerinden daire satın alma ve üçüncüsü sahibinden satılık daire satın alma. İlk ikisi hakkında da bilgiler paylaşacağız, ancak bu içeriğin ana konusu sahibinden satılık daire olduğu için diğer konuların ayrıntılarına girmeyeceğiz.
Amerika’da yapılan araştırmalar gösteriyor ki yıllık ev satışlarının yaklaşık yüzde 20’si alıcı ve ev sahibinin arasında gerçekleşiyor. Bu oran oldukça düşük, çünkü sahibinden ev arayan insanların “zaman” gibi bir düşmanı var. Sahibinden evler genellikle ciddi araştırmalar gerektiriyor ama insanlar bunun için yeterli zamanı bulamıyorlar. Bu konuda nasıl düzenli bir araştırma yapacağınız ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
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