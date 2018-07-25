Küçük salon dekorasyonu için öneriler
Birçok küçük salon dekorasyonu önerileri, evinizin daha geniş görünmesini sağlamak için oluşturuluyor. Bu tür stratejiler, sıkışık ve klostrofobik hissettiren alanlardan kurtulmamızı sağlıyor. Rahat ve estetik bir salon oluşturmak artık küçük salonlar için de geçerli. Bunun için birkaç ufak öneriyi uygulamanız gerekiyor. İşte küçük salon dekorasyonu için öneriler:
Küçük salon dekorasyonu, eğer doğru yapılırsa salonunuzu rahat ve estetik hissettiren bir alana dönüştürmenizi sağlıyor. En basitinden ışık kullanımı bile salonunuzu renklendirmenize ve fark yaratmanıza yardımcı olabilir.
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