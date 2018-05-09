Küçük evleri dekore etmenin yolları
Günümüzde en çok duyulan söz öbeklerinden biri kentsel dönüşüm. Bununların arasına son zamanlarda bir yenisi daha eklendi: Evsel dönüşüm. Evlerin daha kullanışlı hale gelmesi için başlayan bu yeni akım, küçük evleri daha efektif kullanmaya olanak veriyor. Peki, küçük evler nasıl dekore edilir?
İhtiyaçların değiştiği günümüzde, evlerin daha kullanışlı hale gelmesi için çaba sarfediliyor. Küçük evler nasıl dekore edilir sorusu da bu noktada karşımıza çıkıyor. Bu sorunun cevabını ise sizler için Häfele şirketi veriyor.
Türkiye’de yaptıkları çalışmaları anlatan Häfele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “evsel dönüşüm” ile ilgili olarak küçük evler nasıl dekore edilir sorusunun cevabını verdi.
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