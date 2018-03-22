Kitap dekorasyonu ile evinize renk katın
Aktif bir okuyucuysanız, evinizde geniş bir kütüphaneye sahipseniz veya elinizde tuttuğunuz birkaç kitap varsa evlerinize şık bir görünüm kazandırmak tamamen sizin elinizde! Bugün sizlerle kitap dekorasyonu ile mükemmel bir evi nasıl yaratabileceğinizi paylaşacağız.
Sahip olduğunuz her şey odalarınıza sıcak ve şık bir görünüm kazandırmak için mükemmel fırsatlar sunar. Evinizi kitaplarla dekore etmek ise mevcut dekorunuza ekleyebileceğiniz en güzel araçlardan biridir. Kitap dekorasyonu için yaratıcılığınızı kullanarak harika sonuçlar alabilirsiniz. İşte size kitapları kullanarak evinizi dekore edebileceğiniz birkaç ipucu:
Kahve sehpası dekoru
Kahve masanıza kitap eklemek kadar basit ama etkili bir çözüm yoktur. Sadece renk katmakla kalmaz, görsel çekicilikte katar. Üstelik kahve masanıza biraz yükseklik kazandırmak için de renkli kitapları kullanabilirsiniz.
Sayfaları duvar kağıdı olarak kullanma
Kitap sayfalarını duvar kağıdı olarak kullanmak, en güzel hikayeleri evinizin içine hapseder. Bu noktada canlı renkler içeren sayfaları seçerseniz benzersiz bir dokunuş yapmanız kaçınılmazdır. Evinize yeni bir duvar kağıdı eklemek yerine favori kitabınızın sayfalarını ekleyin. İsterseniz özel olarak tasarlayabilirsiniz.
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