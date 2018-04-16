Kartal konut projeleri hakkında her şey

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Emlak
16.04.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Kartal konut projeleri hakkında her şey

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Kartal konut projeleri hakkında her şey

Kartal ilçesinin küçük bir balıkçı köyünden bugüne uzanan bir hikayesi var. "Kartelli" isminde bir balıkçıdan ismini alan ilçe, bugün İstanbul'un yükselen değeri olarak biliniyor. Kartal her geçen gün gelişiyor ve pek çok insana ev sahipliği yapıyor. Konut projeleri bakımından da İstanbul'un en zengin bölgelerinden biri. Bu içerikte sizlerle Kartal konut projeleri hakkında bulabileceğiniz en kapsamlı bilgileri paylaşacağız.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük metropollerinden biri. Haliyle sosyo-kültürel yapısı çeşitlilik gösteriyor. Bu multi kültürel ortamdan Kartal'ın da etkinlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kartal konut projeleri işte bu kültürel zenginliğin merkezinde yükseliyor.

Kartal inşaat projeleri genellikle ilçenin önemli merkezlerinde bulunuyor. Dragos Tepesi ve yakın çevresi, Aydos Ormanı, Soğanlık, Kartal Sahili, Yakacık ve Kartal meydanları yeni konut projeleri ile dolup taşıyor. Bunların yanında, Kartal projeleri arasında muhteşem Adalar manzarasına sahip seçeneklerin olduğunu da görüyoruz.

Kartal satılık daire ilanlarına bakarsanız, yukarıdaki paragrafta bahsettiğimiz bölgelerin ilçeye ne kadar değer kattığını görebilirsiniz. Aynı şekilde Kartal kiralık daire seçenekleri de bu bölgelerde fazlasıyla tercih ediliyor.

İstanbul'un ne kadar kalabalık olduğunu bilmeyen yok. Dolayısıyla insanlar akşamları eve döndüklerinde huzur bulmak istiyor. Bu bağlamda Kartal projeleri insanların aradıkları huzuru bulmasına yardımcı oluyor.

Kartal konut projeleri hakkında her türlü bilgi için tıklayın

 

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