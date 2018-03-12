İzmir’de yaşamak için 10 neden!

1- Tatil köyleri

İzmir deyince akla ilk olarak tatil köyleri gelir. Çeşme, Urla, Foça, Alaçatı ve daha pek çok bölge yaz aylarında bütün Türkiye'nin gitmek isteyeceği yerler olarak dikkat çekiyor.

Denizi, doğayı ve eğlenmeyi sevenler İzmir'in tatil köylerine de hayran olacaklar.

2- Ulaşım

Ulaşım söz konusu olduğunda, büyük şehirler arasında hiçbiri İzmir'in eline su dökemiyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna oldukça uygun bir ücret ödeyerek seyahat edebiliyorsunuz. İZBAN, ESHOT ve İzmir Metro birbirine entegre çalışıyor ve ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Gece belli bir saatten sonra "Baykuş" denilen nöbetçi otobüsleri kullanmakta mümkün.

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