Ara
MENÜ
Emlak Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi >Emlak>İzmir’de yaşamak için 10 neden!

İzmir’de yaşamak için 10 neden!

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, doğası, mutfağı, insanı ve kültürel faaliyetleri ile herkesin ilgisini çekiyor. Milyonlarca insan yaşamasına rağmen sakin bir yaşam vaat eden bu şehirde hayat kurmak için bir çok neden var. Bu içerikte sizlere İzmir'de yaşamak için 10 nedeni sıralayacağız.

1- Tatil köyleri

İzmir tatil köyleri

İzmir deyince akla ilk olarak tatil köyleri gelir. Çeşme, Urla, Foça, Alaçatı ve daha pek çok bölge yaz aylarında bütün Türkiye'nin gitmek isteyeceği yerler olarak dikkat çekiyor.

Denizi, doğayı ve eğlenmeyi sevenler İzmir'in tatil köylerine de hayran olacaklar.

2- Ulaşım

İzmir ulaşım olanakları

Ulaşım söz konusu olduğunda, büyük şehirler arasında hiçbiri İzmir'in eline su dökemiyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna oldukça uygun bir ücret ödeyerek seyahat edebiliyorsunuz. İZBAN, ESHOT ve İzmir Metro birbirine entegre çalışıyor ve ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Gece belli bir saatten sonra "Baykuş" denilen nöbetçi otobüsleri kullanmakta mümkün.

Yazının devamını okumak için tıklayın

Etiketler: hürriyet projeland , izmirde yaşamak
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri