İzmir’de en ucuz evler hangi ilçelerde?
Ege'nin incisi İzmir, son yıllarda konut piyasası sürekli yükselen illerimizden biri. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir, 8 bin 500 yıllık geçmişiyle ve yılın büyük bölümünde güneşli olmasıyla dikkat çekiyor. Peki İzmir'de en ucuz evler hangi ilçelerde bulunuyor?
İzmir, nüfusu 4 milyonun üzerinde olmasına rağmen oldukça dinamik bir şehir. Genç bir nüfusu olması nedeniyle keyifli yaşam merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda her anlamda gelişen şehrin emlak endeksinin de sürekli yükseldiğini görüyoruz. Fiyatların artmasında İzmir konut projelerinin şehre değer katmasının etkisi de büyük.
Bu içeriğimizde sizlerle İzmir'de en ucuz evler nereden alınır sorusunun cevabını paylaşacağız. İzmir'in bazı ilçelerinde birim metrekare fiyatları gerçekten uygun. Şehir merkezine biraz uzak bölgeler olsa da ulaşım olanakları rahat olduğundan istediğiniz noktalara ulaşmakta sıkıntı çekmeyeceğiniz alanları seçtik.
Listeyi hazırlarken Hürriyet Emlak'ta yer alan Detaylı Emlak Endeksi verilerinden faydalandık. İlçelerin son bir ayda görülen metrekare fiyatlarını ve 12 aylık ortalamalarını sizlerle paylaşacağız. Diğer yandan, İzmir'de en ucuz evler seçilirken metrekare fiyatı 2500 TL'nin altındaki ilçeleri almaya özen gösterdik.
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