İstanbul’da en ucuz evler nerede?
Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, 17 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Ülkenin lokomotifi konumunda olan şehirde en ucuz ev fiyatları da merak ediliyor. Peki, İstanbul'da en ucuz evler nerede? Ucuz ev bulmanın kolay yolları nelerdir?
İstanbul'da en ucuz evler nerede sorusunun cevabını sizlere verebilmek için ilçelerin emlak endeksine baktık. Birinci el ve ikinci el evlerin satışına göre belirlenen metrekare fiyatları üzerinden Nisan 2018 tarihinde 3 bin TL'nin altındaki ilçeleri sıraladık. Bunun yanında, 12 aylık ortalamaları da sizlerle paylaşacağız.
İşte İstanbul'da en ucuz evler nerede sorusunun cevabı:
Silivri
Silivri, İstanbul'a biraz uzak bir konumda bulunuyor. İl merkezinin 67 kilometre batısında ve Marmara Denizi sahilinde yer alan ilçe, hem oturum hem de yatırım amaçlı ev almayı düşünenlerin ilgisini çekiyor.
Emlak endeksine göre, Nisan 2018'de birinci el ve ikinci el satışlarda ilçede metrekare fiyatları 2 bin 407 TL olarak görülüyor. 12 aylık ortalama değişim ise 2 bin 268 TL.
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