İNDER, 2020'de konut satışlarının 1.2 milyon adedi aşmasını bekliyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıl toplam konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını beklediklerini belirterek, "Bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörümüz bulunuyor." dedi.



Durbakayım, İnşaat ve Konut Konferansı'nda yaptığı konuşmada, oldukça zorlu ancak bir o kadar öğretici bir yılın geride kaldığını söyledi.



Durbakayım, Türkiye'nin ve sektörün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece "kar" olarak görenlerin elimine olduğunu, "ar" olarak görenlerin ise deneyim ve birikimleri sayesinde ayakta kaldığını belirterek, "Eğer geçen yılı yaşamamış olsaydık sektöre sonradan giren 'kar' amaçlı firmaların yarattığı bu sorun, kangrene dönüşecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktı." dedi.



Hasılat paylaşımı ve kat karşılığı şeklindeki konut yapım sisteminin sorgulanması gerektiğini, kar-zarar ortaklığının bu iki yöntemin yerine kullanılmasının daha verimli olacağının görüldüğünü ifade eden Durbakayım, "Bakanlığın ve ilgili kurumların da devreye girmesi ile sektörde açılan bu yaraya neşter atıldı. Artık herkes konut üretimi yapamayacağı gibi, yapılacak projeler de kitabına uygun bir şekilde inşa edilecek." ifadelerini kullandı.



"KABUL EDİLEBİLİR FİYATLARDA YENİ PROJELER DEVREYE GİRECEK"



Nazmi Durbakayım, bu yıl daha sağlıklı bir konut yapım sürecinin yaşanacağına işaret ederek, bu yıl zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla artık kabul edilebilir fiyatlarda yeni projelerin devreye gireceğini bildirdi.



Durbakayım, "Rekabet, arsayı yüksek fiyattan almak için yapılan kıyasıya pazarlıkta değil, arsayı en iyi şekilde ve kalitede projelendirip uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek şeklinde olacak. Buna karşın konut fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olacak." dedi.

Geçen yıl ertelenen veya rafa kaldırılan projelerin, yüzde 50'leri aşan maliyet artışına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edileceğini belirten Durbakayım, şunları kaydetti:



"Ancak bu fiyat artışı tedrici olarak tüketiciye yansıyacaktır. Sektördeki faaliyetlerini 'ar' olarak benimsemiş üreticiler, tüketicinin alım gücüne uygun olarak kademeli fiyat artışı ve ödeme planları hazırlayarak arz talep dengesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu yıl toplam konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını bekliyoruz. Bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörümüz bulunuyor."



Samsung Electronics Türkiye İklimlendirme Çözümleri Kıdemli Müdürü Okan Tutcu da Samsung Electronics olarak ürettikleri inovatif ürünlerle elektronik sektöründe hızla büyümeye devam ettiklerini bildirdi.



Tutcu, gelinen noktada birçok alanda pazar lideri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Samsung Electronics, yüzde 70'i Güney Kore dışında bulunan 320 binden fazla çalışanla, yüzde 90'ı dünyanın birçok yerinde bulunan kendi fabrikalarında yaptığı üretimle, çalışanlarının yüzde 25'inin görev aldığı Ar-Ge'ye günde yaptığı 40 milyon dolarlık yatırımla bu noktaya sağlam adımlarla ulaştı." dedi.



"KONUT FAİZLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ PİYASAYA HAREKET GETİRDİ"



Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ ise 2019 sonu itibarıyla kur ve faizin etkilerinin giderek normalleştiğini, bu sürece bağlı olarak enflasyon, cari açık gibi makroekonomik değişkenlerde de iyileşme eğiliminin sürdüğünü ifade etti.



Dağ, büyüme trendinin, yeniden yükselişe geçmesi ve 2020'de bu eğilimin daha da güçlenerek gayrimenkul sektöründe yaratacağı pozitif etkiyle sektörü olumlu etkilemesinin beklendiğini aktararak, "Merkez Bankası tarafından da hayata geçirilmekte olan politikalarla düşen faizlerin devlet bankalarının desteğiyle konut faizlerini önce yüzde 0,99, sonrasında da yüzde 0,79 oranına çekmesi, hem konut almak isteyenler hem de üreticiler açısından piyasaya hareket getirmiş oldu." dedi.



Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, sektör temsilcilerinin yurt içinde ve dışında çok başarılı projelere imza attığını vurgulayarak, "Hedefimiz, sektörün güçlü yanlarının korunarak kırılgan-zayıf yanlarının geliştirilmesi olmalıdır. Yine oluşabilecek tehdit ve kriz ortamlarına karşı stratejik hamleler yaparak negatif algıyı fırsatlara çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN YATIRIM İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"



FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da gayrimenkul sektörünün bu yıl daha da büyüyeceğini ve göz önünde olacağını, sektörün regülasyon çalışmaları ile ilgili heyecanlı ve istekli olduklarını ifade etti.



Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise Türkiye'nin, yaşanan gelişmelerle dünyanın dört bir yanından yatırım için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.



Müşteri portföylerinde İran, Rusya, Irak, Afganistan, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Mısır, Çin gibi Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri bulunduğunu belirten Akbal, yakalanan bu ivmeyi artıracak adımlar atacaklarını kaydetti.