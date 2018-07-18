Herkesin mutlaka bilmesi gereken ev dekorasyonu fikirleri
Ev dekorasyonu konusu profesyonel olmayanlar için gizemli bir konu olabilir. Ancak herkes evini kendi zevkine göre dekore etmek ve fikirleri uygulamak ister. Bu noktada nereden başlayacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Bu yazımızda herkesin mutlaka bilmesi gereken ev dekorasyonu fikirlerini sizlerle paylaşacağız.
Profesyonel tasarımcıların onlarca yıl çalışmaları sonucu oluşturdukları kendi kuralları ve fikirleri vardır. Fakat bizler profesyonel değiliz. Dolayısıyla yılların tecrübesi ile oluşturulmuş temel ev dekorasyonu fikirlerine ihtiyacımız var.
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