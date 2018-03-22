Bütçe dostu duvar dekorasyonu önerileri
Boş duvarları renklendirmek veya şık duvar dekorları yaratmak bazen cüzdanları zorlayabilir. Çünkü beğenilen dekorasyon ürünleri hiçbir zaman istenilen kadar ucuz olmaz. Bu noktada bütçe dostu dekorasyon fikirleri imdadınıza yetişebilir.
Bugün sizlerle bütçe dostu duvar dekorasyonu önerilerini paylaşacağız. İşte evinize renk katacak bütçe dostu duvar dekorasyonu önerileri:
1- Sanatsal bir dokunuş katın
Bir odayı dekore etmenin en çarpıcı yolu, özellikle resim ve duvar kağıdının kullanmadığı zamanlarda duvarlara sanatsal bir dokunuş yapmaktan geçer. Özel çerçeveler ve orijinal resimler dekorasyon bütçenizi uçurabilir, ancak kendi yapacağınız basit bir tablo minimum bütçeyle harika duvar dekorasyonu yapmanızı sağlayabilir.
2- Aile fotoğraflarını birbirine bağlayın
Aile fotoğraflarınızı siyah-beyaz yaptıktan sonra, alacağınız ucuz çerçevelerle onları birbirine bağlamak, duvarlarınızda anıların yaşamasını sağlar. Hem bütçe dostu hem de yaşanmışlıklarla dolu bu duvar dekorasyonu önerisi oldukça pratik.
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