Ankara’da en ucuz evler hangi ilçelerde?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Emlak
10.05.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Ankara’da en ucuz evler hangi ilçelerde?

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Ankara’da en ucuz evler hangi ilçelerde?

Türkiye'nin başkenti Ankara, son yıllarda konut piyasası sürekli yükselen illerimizden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olma özelliği de taşıyan Ankara, köklü geçmişi, kuru ayazı ve ülkenin yönetildiği merkez olarak 6 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyor. Peki Ankara'da en ucuz evler hangi ilçelerde bulunuyor?

Ankara, nüfusu 6 milyona yakın olmasına rağmen oldukça dinamik bir şehir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda arttı. Son yıllarda her anlamda gelişen şehrin emlak endeksinin de sürekli yükseldiğini görüyoruz. Fiyatların artmasında Ankara konut projelerinin şehre değer katmasının etkisi de büyük.

Bu içeriğimizde sizlerle Ankara'da en ucuz evler nereden alınır sorusunun cevabını paylaşacağız. Ankara'nın bazı ilçelerinde birim metrekare fiyatları gerçekten uygun. Şehir merkezine biraz uzak bölgeler olsa da Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine göre çok ucuz bölgeler yer alıyor.

Ankara'da en ucuz evler hangi ilçelerde öğrenmek için tıklayın.

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