Ankara’da en ucuz evler hangi ilçelerde?
Türkiye'nin başkenti Ankara, son yıllarda konut piyasası sürekli yükselen illerimizden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olma özelliği de taşıyan Ankara, köklü geçmişi, kuru ayazı ve ülkenin yönetildiği merkez olarak 6 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyor. Peki Ankara'da en ucuz evler hangi ilçelerde bulunuyor?
Ankara, nüfusu 6 milyona yakın olmasına rağmen oldukça dinamik bir şehir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, nüfusu ülke nüfusunun iki katı hızda arttı. Son yıllarda her anlamda gelişen şehrin emlak endeksinin de sürekli yükseldiğini görüyoruz. Fiyatların artmasında Ankara konut projelerinin şehre değer katmasının etkisi de büyük.
Bu içeriğimizde sizlerle Ankara'da en ucuz evler nereden alınır sorusunun cevabını paylaşacağız. Ankara'nın bazı ilçelerinde birim metrekare fiyatları gerçekten uygun. Şehir merkezine biraz uzak bölgeler olsa da Türkiye'nin diğer büyük şehirlerine göre çok ucuz bölgeler yer alıyor.
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