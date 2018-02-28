Anadolu yakası konut projeleri Şubat 2018!

Anadolu yakası konut projeleri son zamanlarda çok fazla merak ediliyor. Büyük bir hızla yükselen projeler, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini süsleyecek cinsten diyebiliriz. İşte Şubat 2018 Anadolu yakası konut projeleri:

Ekizler İnşaat tarafından İstanbul Kurtköy’de inşa edilen Portekiz Kurtköy projesinde 112 daire yer alıyor. 5 bin 300 metrekare alana inşa edilen projede 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Dairelerin alanları 131 metrekare ile 164 metrekare arasında değişiyor. Projede 2+1 daireler 131 metrekare ile 134 metrekare arasında, 3+1 daireler ise 153,10 metrekare ile 164 metrekare arasında farklı büyüklüklerde tasarlandı. Portekiz Kurtköy teslim tarihi ise Haziran 2019 olarak belirlendi.

Portekiz Kurtköy fiyatları 630 bin liradan başlıyor ve 950 bin liraya kadar yükseliyor. Projede lansmana özel yüzde 12 indirim uygulanıyor. Bunun dışında artı yüzde 10 indirim imkanı da mevcut. Kişiye özel ödeme planları oluşturuluyor. Projede konutların yanı sıra 13 adet de ticari alan yer alıyor.

Portekiz Kurtköy projesinden 5 dakikada Kurtköy-Yenişehir Metro İstasyonu’na, 10 dakikada Sabancı Üniversitesi’ne, 15 dakikada Pendik Marina’ya, 3’er dakikada ise Viaport ve Teknopark’a ulaşmak mümkün.

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