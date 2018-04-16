2018’de en çok konut satılan Emlak Konut projeleri
Emlak Konut projeleri son yıllarda pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Uygun fiyatları ve birbirinden lüks daireleriyle dikkat çeken projelere Türkiye'nin her yerinde rastlanıyor. Peki 2018'de en çok konut satılan Emlak Konut projeleri hangileri? Türkiye'de insanlar 2018'in ilk çeyreğinde hangi Emlak Konut projelerini tercih etti?
Türkiye'de konut projesi denildiğinde akla ilk gelen yatırım ortaklarından biri olan Emlak Konut GYO'da en çok satan konut projelerini bu listede bulabilirsiniz.
Listeyi oluştururken 2018'in ilk 3 ayında 10'dan fazla satılan projeleri almaya dikkat ettik. İşte 2018'de en çok konut satılan Emlak Konut projeleri:
Emlak Konut Ispartakule Evleri
Emlak Konut Ispartakule Evleri projesinden 2018'in ilk çeyreğinde 10 adet bağımsız bölüm satıldı ve 5 milyon TL'lik satış elde edildi.
Kuzey Yakası
Kuzey Yakası projesinden 2018'in ilk çeyreğinde 10 adet bağımsız bölüm satıldı ve 5 milyon TL'lik gelir elde edildi.
Ağaoğlu My World Europe
Ağaoğlu My World Europe projesinde 2018'in ilk çeyreğinde 10 adet bağımsız bölüm satıldı ve 12 milyon TL'lik gelir elde edildi.
Köy
Köy projesinde 2018'in ilk çeyreğinde 11 adet bağımsız bölüm satıldı ve 11 milyon TL'lik gelir elde edildi.
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