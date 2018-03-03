Emlak vergisine dava açanlara kötü sürpriz

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hâkim Avukat İzzet Doğan "Mahkemelerce, dava açmış kişilerin yargılama giderlerine mahkûm edilmesi doğru değildir. Dava konusuz kaldığında, mahkemenin yargılamaya devam ederek, dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit edip, o tarafı mahkeme masraflarına mahkûm etmesi gerekir" şeklinde konuştu.



HUKUKA UYGUN DEĞİL

Bu yöndeki kararların istinaf yolu ile düzeltilmesinin talep edilebileceğine işaret eden İzzet Doğan "Hukukun temel ilkelerinden öngörülebilirlik ilkesi göz ardı edilmiştir. Çünkü dava açan mükellefler, dava sürerken yeni bir yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerinin giderileceğini bilme imkânına sahip olmadıklarından bu davaları açmış ve hukuki süreç başlatmışlardır. Nitekim kamu otoritesi de bu mağduriyetin farkına varmış ve emlak vergisi artış oranına sınır getirmiştir. Hal böyleyken, yani kamu otoritesi tarafından davacıların haklı olduğu gözetilerek mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmışken, bazı mahkemelerin davanın konusuz kalması nedeniyle, önceden dava açmış vatandaşlara yargılama gideri yüklemesi hukuka uygun düşmemiştir. Bu şekilde kararla karşılaşan davacı vatandaşlar, karara mutlaka istinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) nezdinde itiraz ederek düzeltilmesini talep etmelidirler” dedi.



EMSAL KARAR VAR

Doğan açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Nitekim yakın geçmişte elektrik kayıp kaçak bedelinin EPDK Kararıyla alınabileceğine yönelik yasal düzenleme neticesinde açmış oldukları davası düşen davacıya yüklenen karşı vekâlet ücretinin hukuka uygun olmadığı yönünde Ankara BAM 4. Hukuk Dairesince karar verilmiştir."



İSTİNAF'IN KARARI BEKLENSİN

Bir kısım mükellef adına dava açan Tapu Kadastrolular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yasin Özkan ise, "Gelinen noktada, davacı olan vatandaşların yargılama gideri ödemelerine dair kararı istinaf etmeleri, ilgili belediye hukuk servislerinin de karşı vekalet ücretini tahsil yoluna gitmemeleri, İstinaf Mahkemesi Kararını beklemeleri yerinde olur" dedi.